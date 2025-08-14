結合掌中戲與能樂 日本三大江戶怪談「牡丹燈籠」創新登台

日本家喻戶曉的三大怪談之一《牡丹燈籠》，是一段跨越陰陽的人鬼戀，曾多次被改編成歌舞伎、落語、小說、漫畫及電影等。台中國家歌劇院新藝計畫以「偶戲／物件劇場」為年度徵件主題，由不貳偶劇以古典掌中戲為主體，融入梨園戲、南管琵琶和日本能樂，以當代劇場手法重新詮釋，8月16、17日在小劇場演出。

《牡丹燈籠》故事原型來自中國明代禁書《剪燈新話》中的〈牡丹燈記〉，講述喪妻男子戀上提著牡丹燈籠的美麗女子，兩人夜夜翻雲覆雨；鄰居老翁發現不對勁，挖洞偷窺，發現男子居然和一具骷髏擁抱同坐。故事流傳到日本後，和《四谷怪談》、《皿屋敷》並稱三大江戶怪談，雖改編版本眾多，但大多保留女鬼夜提牡丹燈籠找愛人的奇情段落。

不貳偶劇由團長郭建甫創立於2012年，當時才大學三年級的他，從高中就與國寶藝師陳錫煌學戲，也學戲偶製作，以「專一獨特；別無二心」的精神創團 ；2019年首演的《道成》和日本偶師金川量合作，改編日本《大日本國法華經驗記》，講述女子清姬痴戀僧人安珍遭拒，怨念使她化身為大蛇，將自囚於大鐘內的安珍燒成白骨。

《道成》剔除布袋戲彩樓，全戲以日語說書形式搭配掌中戲演出；《牡丹燈籠》再次與金川量合作，延展《道成》表演形式，以日語說書、泉州話對白、南管吟唱，3名偶師化身白臉、光頭的幽魂，人偶同台分飾多角，與手持燈籠、飾演丫環的梨園戲演員共演。燈籠既為寄情之物，可作為戲台，或皮影戲映射的布幕。音樂則結合南管與能樂，笛聲與琵琶琴聲呼應，塑造詭譎氛圍。

「創作不僅僅是說故事而已，而是跟觀眾、跟自己，甚至跟戲偶對話。」郭建甫說，鬼故事大家又怕又喜歡，戲偶也是，常常給人比較陰森的感覺，但動起來又引人注目；《牡丹燈籠》從明代的小說到日本的曲藝文本，這次改編重新詮釋人物關係，改為糊紙匠和歌伎的故事，在男女之情外也欣賞彼此的｢才華技藝｣，並從人性化的角度，講述萬物皆有情，超越生死陰陽的多面向。

