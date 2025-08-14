豐原太平洋百貨日本展登場 六大物產盛地一次購足

豐原太平洋百貨「日本美食物產展」14日起至27日一連14天，在9樓會館盛大登場。這次匯集日本六大物產盛地、還有日本三大名燒陶藝，以及物超所值的首四日現搶熱銷好物，讓民眾輕輕鬆鬆就可將日本各地名產帶回家。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，日本是國人出國最喜愛的首選，受出國潮和通膨因素等影響，導致國內消費鈍化；然而，豐原太平洋百貨積極提振地方經濟、帶動商圈繁榮，更是卯足全力精心挑選日本各地最優質商品，讓消費者一次購足，歡迎鄉親們就近來到豐原太百，採購日本六都名產。

今天在一樓美人魚鐘廣場推出日本展開幕樂購券，前100名幸運卡友持現金100元，就可換購200元的日本商品兌換券，一早就出現排隊等待小確幸的人潮；隨後舉行的開幕式，由梅苓打擊樂團帶來濃濃日本風的表演，為日本美食物產拉開充滿和風的序曲。

日本美食物產展期間，會員當日於9樓展區累計消費滿2,000元就可參加抽獎，人人有獎，獎項包括義大利Giaretti珈樂堤熱壓三明治/鬆餅機、瓦城、鬥牛士、北村豆腐鍋、肉多多以及日本展美食券等多項精美好禮，現抽現領。

今年日本美食物產展六大物產盛地推薦必買包括：康乃久的福岡金山寺味噌可涼拌可調料，滋味堪稱一絕；惠川水產的沖繩產區直送帶殼鮑魚、北海道特級貝柱限量買3送1；信越屋的三重縣伊勢志摩蝦米果、和丸福本舖有「山中鑽石」之稱的和歌山頂級紀州梅，以及新潟物產帶有華麗果香的越路吹雪限量大吟釀等。

此外，這次更引進大椿工藝的日本三大名燒，包括現今全日本出產陶瓷最多的美濃燒，以及日本六大古窯之一、有千年歷史的瀨戶燒；使用「九谷五彩」：紅、綠、黃、紫、藍5種豔麗色彩，透過職人手繪人物、風景、花鳥，風格多變的九谷燒等，無異是吃貨和搜貨的購物新樂園。

日本美食物產展同時，全館祭出秋季化妝品節秋妝滿額送，即日起至8月31日，會員於1、9樓化妝品區，2、4樓內睡衣區，7樓香氛區，當日單筆滿3,000元，吉利卡點數10倍送。

即日起至8月17日當日滿3,000元再送台中十大伴手禮三冠王得主的陳允寶泉蛋黃酥2入，歡迎全家大小到太平洋百貨享受一次購足日本名產的樂趣。 這次匯集日本六大物產盛地、還有日本三大名燒陶藝，吸引大批民眾搶購。記者宋健生／攝影 立法院副院長江啟臣也到日本展會場試吃，相當開心。記者宋健生／攝影

