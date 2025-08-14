快訊

街訪影片涉歧視遭炎上 JINS台灣總經理親上火線說明再度道歉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JINS因街訪影片爭議在社群引發炎上風暴，JINS眼鏡台灣總經理邱明琪再度發表聲明道歉。圖／JINS提供
JINS因街訪影片爭議在社群引發炎上風暴，JINS眼鏡台灣總經理邱明琪再度發表聲明道歉。圖／JINS提供

日本眼鏡品牌JINS近日在YouTube頻道上發布的街訪影片中，涉及歧視唐氏症同志等內容，影片曝光後隨即在社群引爆炎上風暴，JINS表示該影片未經內部審核誤上社群平台並發表道歉聲明，但針對此說法網友並不買單。今晚，JINS眼鏡台灣總經理邱明琪親上火線，再度為此事道歉。

「各位晚安，我是JINS眼鏡台灣總經理邱明琪。

日前，我們上架播出了內容不妥的影片，引發社會議論並造成大家困擾，深感抱歉，在此再次表達誠摯與深刻的歉意。真的非常對不起。

身為公司經理人，我有義務責任跟大家正式道歉，說明事情原委，並且向大家報告我們的反省與作法。

影片本身是一系列以觀察社會為主軸的企畫，希望藉此了解各世代想法並以輕鬆方式與大眾溝通對話，一直以來是由外部廣告公司提案製作，並送給我方行銷部門審查過後播出。本次事件的這支影片，廣告公司上片人員忙中出錯，在沒有經過事先檢查的情況下，將尚未通過品牌端審核的影片檔案上架。我方發現時，看到內容涉及唐氏症與多元性別議題，呈現方式非常不妥，已嚴重違反品牌理念與精神，傷害相關團體，讓觀眾感到不悅，我們隨即與日本報告並下架了影片。

JINS到台灣開店以來，一直很重視多元平權與永續議題，身為一個台灣人，我也傾盡全力爭取每年投入資源在台灣的平權及永續活動上，希望將好的服務與商品帶到台灣，同時盡量回饋台灣社會。這支影片呈現方式絕非我們的初衷。但我明白，無論哪個環節出了問題，這實在是企業不該做出的行為，非常非常不適當，身為公司經理人的我該負起全責，接受大眾的指教與意見，帶領團隊，深刻反省檢討改進。

感謝這次各界的意見指教，讓我們發現公司運作上的疏失與問題，我們已與日本總部共同研議，著手進行各項改進措施，包含徹底改變內部機制與人員意識，與廣告公司重新擬定嚴謹的審查制度，同時全面檢視改善所有行銷策略。另外，我們與唐氏症基金會取得聯繫，藉由拜訪，當面表達我方深刻的歉意，非常感謝唐氏症基金會的諒解，也希望透過捐贈及參與基金會公益活動等方式，傳達我方的歉意與反省。

我知道，再多的道歉和補救，都難以避免有人因此受傷的事實。我是個從基層做起的上班族，對我來說，認真把事情做好、負起責任，盡自己的微力回饋社會，就是工作的原則與指標。現在身為一個公司經理人，最重要的是對社會大眾與全體員工負責，犯了錯，就得認錯並且全面審視自己的錯誤，深刻反省，找出問題後徹底改善，不再重蹈覆轍，盡力彌補錯誤。

再次對此致上最深的歉意，真的很抱歉，這是我自己都不能原諒自己卻竟然讓它發生的錯誤。我會跟團隊一起真心誠意的面對錯誤，徹底反省並竭力改善，希望能繼續為大家努力。

最後，容我再次誠摯向大家道歉，希望各位給我們機會，徹底反省，改正失誤，重新開始。也盼望風波平息，不再造成二次傷害。該做的，能做的，我必將帶領團隊，用最真心的方式確實執行，期望為大家帶來更好的服務與體驗。」

在影片爭議事件後，JINS親自拜訪唐氏症基金會表達歉意，唐氏症基金會今晚也在「唐寶寶粉絲團-唐氏症基金會」轉發JINS的道歉聲明，並回應「感謝JINS正視問題，至基金會庇護商店拜訪，當面對影片中涉及唐氏症朋友的內容表達歉意，期望藉此事件，讓更多人正確認識唐氏症，並落實尊重與平權。未來期待JINS與本會攜手，推動更多友善、公益的合作，讓包容成為社會共同的語言。」

