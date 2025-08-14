快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

聽新聞
0:00 / 0:00

agete進駐台北101攜手林予晞開攝影展 台灣黑熊、石虎吊墜限定登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供

珠寶品牌agete為歡慶進駐台北101，推出特別為台灣打造的101獨家限定商品，包括以101燈光、以及台灣特有種動物為靈感的設計。同時，agete也與演員兼攝影創作者林予晞合作，自即日起於台北101辦公大樓一樓Gallery 101展出為期一個月的期間限定攝影展《四象・她》，以嶄新視角詮釋品牌珠寶與女性內在能量的連結。

《四象・她》攝影展靈感來自宇宙四象限結構，分為Knowledge、Working、Exploring、Astro Map四大展區，呼應當代女性於日常中所扮演的多重角色。林予晞表示在這次拍攝中，為了能細緻捕捉珠寶的工藝與特色她特別運用大量微距鏡頭與特殊技術。從事攝影20年的她習慣在拍攝前花大量時間先與被拍攝者相處、尋找共鳴，這次也不例外地花了很多時間了解agete的理念，過程中品牌「Primitive」與「Modern」結合的理念特別打動她 -- 這種不陷於二元對立的哲學，也是她希望觀眾在參觀完攝影時能感受到的：在相對標籤之間其實有更多光譜存在的可能。

台北101門市空間比照agete青山本店風格打造，agete特別獨家推出三大限定系列：結合台灣原生動物意象的「山林守護系列」、呼應台北101每日燈光主題的「光之意象系列」，以及展現永續設計精神的「永恆光線系列」。凡購買任一台北101限定系列商品，即可獲得「限定珠寶盒」乙只。8月1日起至8月31只開幕期間，凡單筆消費滿20,000元即贈agete盾牌銀墜一只；單筆消費滿50,000 元即贈小書造型珠寶盒乙個。數量有限，送完為止。

agete Keshi珍珠項鍊，23,600元。圖／惇聚提供
agete Keshi珍珠項鍊，23,600元。圖／惇聚提供
agete 101限定款台灣石虎墜飾，4,300元。圖／惇聚提供
agete 101限定款台灣石虎墜飾，4,300元。圖／惇聚提供
agete 101限定款台灣黑熊墜飾，4,300元。圖／惇聚提供
agete 101限定款台灣黑熊墜飾，4,300元。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《山靈之眼》。© 林予晞。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《山靈之眼》。© 林予晞。圖／惇聚提供
agete 101限定款金髮晶編織戒指，18,300元。圖／惇聚提供
agete 101限定款金髮晶編織戒指，18,300元。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《黑熊靜望》。© 林予晞。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《黑熊靜望》。© 林予晞。圖／惇聚提供
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供
《四象・她》攝影展展區。圖／惇聚提供
《四象・她》攝影展展區。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《遙遠的軌道》。© 林予晞。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《遙遠的軌道》。© 林予晞。圖／惇聚提供
《四象・她》攝影展展區。圖／惇聚提供
《四象・她》攝影展展區。圖／惇聚提供
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供
出席攝影師林予晞。圖／惇聚提供
agete花紋浮雕硬幣戒指，9,200元。圖／惇聚提供
agete花紋浮雕硬幣戒指，9,200元。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《礦脈記憶》。© 林予晞。圖／惇聚提供
林予晞攝影作品《礦脈記憶》。© 林予晞。圖／惇聚提供

珠寶 品牌 動物 永續 台北101 創作者

延伸閱讀

迎戰全球市況低迷 台北101珠寶腕表抓住高端客 貢獻全台總額四分之一

中職／李珠珢化身台北101店長綻放甜蜜光線 力推機器人特展

李珠珢首登台北101觀景台當一日店長 粉絲現場換裝情侶裝願望達成

影／李珠珢擔任101觀景台一日店長 頭戴瓶蓋萌樣粉絲搶拍

相關新聞

街訪影片涉歧視遭炎上 JINS台灣總經理親上火線說明再度道歉

日本眼鏡品牌JINS近日在YouTube頻道上發布的街訪影片中，涉及歧視唐氏症、同志等內容，影片曝光後隨即在社群引爆炎上...

agete進駐台北101攜手林予晞開攝影展 台灣黑熊、石虎吊墜限定登場

輕珠寶品牌agete為歡慶進駐台北101，推出特別為台灣打造的101獨家限定商品，包括以101燈光、以及台灣特有種動物為...

寶格麗2025年度頂級珠寶暨複雜腕表展 今起文華東方登場

羅馬頂級珠寶商寶格麗（BVLGARI）自即日起至16日止假文華東方酒店盛大舉辦「寶格麗2025頂級珠寶暨複雜腕表展」。此...

Rosé同款新包台灣有得買！Saint Laurent新品水原希子、金度延都在用

去巴黎旅遊，牛角可頌是不少人的必吃小點，從牛角可頌延伸而來的Jellycat絨毛娃娃更是機場或法國選物店的熱門商品。近日...

英國經典Clarks 200周年！三大系列升級版 招牌袋鼠鞋聯名款更時髦有型

英國經典製鞋品牌Clarks迎來創立200周年的重要時刻。從1825年以一雙羊毛拖鞋起家，Clarks也贏得英國皇室青睞...

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。