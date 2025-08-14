agete進駐台北101攜手林予晞開攝影展 台灣黑熊、石虎吊墜限定登場
輕珠寶品牌agete為歡慶進駐台北101，推出特別為台灣打造的101獨家限定商品，包括以101燈光、以及台灣特有種動物為靈感的設計。同時，agete也與演員兼攝影創作者林予晞合作，自即日起於台北101辦公大樓一樓Gallery 101展出為期一個月的期間限定攝影展《四象・她》，以嶄新視角詮釋品牌珠寶與女性內在能量的連結。
《四象・她》攝影展靈感來自宇宙四象限結構，分為Knowledge、Working、Exploring、Astro Map四大展區，呼應當代女性於日常中所扮演的多重角色。林予晞表示在這次拍攝中，為了能細緻捕捉珠寶的工藝與特色她特別運用大量微距鏡頭與特殊技術。從事攝影20年的她習慣在拍攝前花大量時間先與被拍攝者相處、尋找共鳴，這次也不例外地花了很多時間了解agete的理念，過程中品牌「Primitive」與「Modern」結合的理念特別打動她 -- 這種不陷於二元對立的哲學，也是她希望觀眾在參觀完攝影時能感受到的：在相對標籤之間其實有更多光譜存在的可能。
台北101門市空間比照agete青山本店風格打造，agete特別獨家推出三大限定系列：結合台灣原生動物意象的「山林守護系列」、呼應台北101每日燈光主題的「光之意象系列」，以及展現永續設計精神的「永恆光線系列」。凡購買任一台北101限定系列商品，即可獲得「限定珠寶盒」乙只。8月1日起至8月31只開幕期間，凡單筆消費滿20,000元即贈agete盾牌銀墜一只；單筆消費滿50,000 元即贈小書造型珠寶盒乙個。數量有限，送完為止。
