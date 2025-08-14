微星發布全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器

為滿足新一代處理器與主機內裝日益進化的配置需求，MSI 微星（2377）推出全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器，帶來更簡約、優化的結構設計。P13 搭載 2.1 吋 IPS 顯示螢幕，水冷頭採用全曲面玻璃設計，如水滴的自然流線，展現優雅、輕盈且純粹的美學語言。搭配 MSI 獨家 Streamline 隱線設計，巧妙隱藏所有線材，打造「零線材」的水冷頭外觀，呈現更極致俐落的視覺體驗。

MPG CORELIQUID P13 採用CYCLOBLADE 9 散熱風扇，透過高靜壓與空氣動力學扇葉設計，提升散熱速度。再加上全新優化的無螺絲全平面銅底座，與CPU完整貼合，極大化接觸面積，大幅提升導熱效率。同時，採用 0.1mm 微水道結構，讓冷卻液直接流經處理器熱源，進一步強化散熱效果，即使在高負載運行下也能有效降低溫度。再搭配風流與熱傳導技術的完美結合，不僅帶來卓越的散熱效率，更確保系統穩定低噪運作。

水冷頭採用全曲面玻璃設計，打造如水滴般的流線視覺效果。所有線材巧妙隱藏於結構內部，營造出乾淨俐落的外觀。圓潤的EZ CAP 無螺絲裝飾蓋更為整體細節畫龍點睛，讓這款一體式水冷不僅是散熱硬體，更是一件結合工藝與美學的藝術品。

除此之外，為了實現更輕鬆的 DIY 安裝體驗，MPG CORELIQUID P13 系列更導入多項貼心設計，包括 STREAMLINE 隱線設計、UNI Bracket 通用扣具 以及 EZ Conn 一體式連接埠設計，預裝風扇等，讓組裝變得更簡單。

