微星發布全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器
為滿足新一代處理器與主機內裝日益進化的配置需求，MSI 微星（2377）推出全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器，帶來更簡約、優化的結構設計。P13 搭載 2.1 吋 IPS 顯示螢幕，水冷頭採用全曲面玻璃設計，如水滴的自然流線，展現優雅、輕盈且純粹的美學語言。搭配 MSI 獨家 Streamline 隱線設計，巧妙隱藏所有線材，打造「零線材」的水冷頭外觀，呈現更極致俐落的視覺體驗。
MPG CORELIQUID P13 採用CYCLOBLADE 9 散熱風扇，透過高靜壓與空氣動力學扇葉設計，提升散熱速度。再加上全新優化的無螺絲全平面銅底座，與CPU完整貼合，極大化接觸面積，大幅提升導熱效率。同時，採用 0.1mm 微水道結構，讓冷卻液直接流經處理器熱源，進一步強化散熱效果，即使在高負載運行下也能有效降低溫度。再搭配風流與熱傳導技術的完美結合，不僅帶來卓越的散熱效率，更確保系統穩定低噪運作。
水冷頭採用全曲面玻璃設計，打造如水滴般的流線視覺效果。所有線材巧妙隱藏於結構內部，營造出乾淨俐落的外觀。圓潤的EZ CAP 無螺絲裝飾蓋更為整體細節畫龍點睛，讓這款一體式水冷不僅是散熱硬體，更是一件結合工藝與美學的藝術品。
除此之外，為了實現更輕鬆的 DIY 安裝體驗，MPG CORELIQUID P13 系列更導入多項貼心設計，包括 STREAMLINE 隱線設計、UNI Bracket 通用扣具 以及 EZ Conn 一體式連接埠設計，預裝風扇等，讓組裝變得更簡單。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言