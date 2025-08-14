快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

微星發布全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星發布全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器。圖／微星提供
微星發布全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器。圖／微星提供

為滿足新一代處理器與主機內裝日益進化的配置需求，MSI 微星（2377）推出全新 MPG CORELIQUID P13 系列一體式水冷散熱器，帶來更簡約、優化的結構設計。P13 搭載 2.1 吋 IPS 顯示螢幕，水冷頭採用全曲面玻璃設計，如水滴的自然流線，展現優雅、輕盈且純粹的美學語言。搭配 MSI 獨家 Streamline 隱線設計，巧妙隱藏所有線材，打造「零線材」的水冷頭外觀，呈現更極致俐落的視覺體驗。

MPG CORELIQUID P13 採用CYCLOBLADE 9 散熱風扇，透過高靜壓與空氣動力學扇葉設計，提升散熱速度。再加上全新優化的無螺絲全平面銅底座，與CPU完整貼合，極大化接觸面積，大幅提升導熱效率。同時，採用 0.1mm 微水道結構，讓冷卻液直接流經處理器熱源，進一步強化散熱效果，即使在高負載運行下也能有效降低溫度。再搭配風流與熱傳導技術的完美結合，不僅帶來卓越的散熱效率，更確保系統穩定低噪運作。

水冷頭採用全曲面玻璃設計，打造如水滴般的流線視覺效果。所有線材巧妙隱藏於結構內部，營造出乾淨俐落的外觀。圓潤的EZ CAP 無螺絲裝飾蓋更為整體細節畫龍點睛，讓這款一體式水冷不僅是散熱硬體，更是一件結合工藝與美學的藝術品。

除此之外，為了實現更輕鬆的 DIY 安裝體驗，MPG CORELIQUID P13 系列更導入多項貼心設計，包括 STREAMLINE 隱線設計、UNI Bracket 通用扣具 以及 EZ Conn 一體式連接埠設計，預裝風扇等，讓組裝變得更簡單。

低溫 處理器

延伸閱讀

勤誠、晟銘電 權證四檔紅火

PGO TIG DCline限時優惠登場！父親節×開學季雙檔齊發

就市論勢／水冷散熱、電源供應器 靚

奇鋐、富世達 7月營收登頂

相關新聞

街訪影片涉歧視遭炎上 JINS台灣總經理親上火線說明再度道歉

日本眼鏡品牌JINS近日在YouTube頻道上發布的街訪影片中，涉及歧視唐氏症、同志等內容，影片曝光後隨即在社群引爆炎上...

agete進駐台北101攜手林予晞開攝影展 台灣黑熊、石虎吊墜限定登場

輕珠寶品牌agete為歡慶進駐台北101，推出特別為台灣打造的101獨家限定商品，包括以101燈光、以及台灣特有種動物為...

寶格麗2025年度頂級珠寶暨複雜腕表展 今起文華東方登場

羅馬頂級珠寶商寶格麗（BVLGARI）自即日起至16日止假文華東方酒店盛大舉辦「寶格麗2025頂級珠寶暨複雜腕表展」。此...

Rosé同款新包台灣有得買！Saint Laurent新品水原希子、金度延都在用

去巴黎旅遊，牛角可頌是不少人的必吃小點，從牛角可頌延伸而來的Jellycat絨毛娃娃更是機場或法國選物店的熱門商品。近日...

英國經典Clarks 200周年！三大系列升級版 招牌袋鼠鞋聯名款更時髦有型

英國經典製鞋品牌Clarks迎來創立200周年的重要時刻。從1825年以一雙羊毛拖鞋起家，Clarks也贏得英國皇室青睞...

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。