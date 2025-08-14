寶格麗2025年度頂級珠寶暨複雜腕表展 今起文華東方登場

羅馬頂級珠寶商寶格麗（BVLGARI）自即日起至16日止假文華東方酒店盛大舉辦「寶格麗2025頂級珠寶暨複雜腕表展」。此次展覽匯集了逾150件精采珠寶與腕表傑作，是一趟探索觸動人心的色彩之美的華麗旅程，引人感受寶格麗所頌揚的羅馬歡愉精神與義式生活藝術的精髓。

寶格麗向來擅長將結合各種不同的繽紛色調，賦予珠寶令人歡愉的活潑氛圍。這趟寶格麗的色彩之旅，揉合各種對比：有的作品透過豐富金工細節堆疊華麗，與大克拉寶石營造出的份量感，達到視覺上的平衡；透明寶石和不透明寶石的衝擊組合，形成視覺層次；搶眼的對比配色弱化了繽紛色彩的視覺疲勞，看似隨機的色彩和切割組合更顯活潑；寶格麗更大量運用金屬的存在感形成視覺上的斷點，也成為其義式美學與眾不同的特色。

●色彩起源：貴重彩寶

紅寶石、藍寶石與祖母綠這三大經典貴重彩色寶石向來是藏家最愛。祖母綠自1960年代以來就是寶格麗的傳世經典，此次展出的Timeless Convergence頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊，以寶格麗金匠的高深技藝，精選多達38顆色澤、大小相近的圓形切割祖母綠，配上璀璨白鑽，構成靈動迷人的結構。Emerald Chronicles頂級鉑金祖母綠與鑽石手環除了展現品牌在搜羅挑選祖母綠的深厚底蘊，更以多樣花式切割呈現當代且雋永的華麗風格。以古羅馬智慧女神密涅瓦為名的Minerva's Emerald頂級鉑金祖母綠與鑽石戒指，則選用對比色調的紅寶石和鑽石排列成幾何圖案，簇擁中央鑲嵌一顆重約10.33克拉的枕形切割哥倫比亞祖母綠。

藍寶石是寶格麗家族第三代傳人保羅寶格麗最為鍾愛的寶石之一。全場單價最高的Sicilian Sapphire頂級玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊，以綠松石、藍寶石與鑽石勾勒出西西里島諾曼王宮建築結構，讓人聚焦中央一顆重約10.05克拉的豔彩矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石，展現流動的奢華韻律。Sapphire Dusk頂級玫瑰金藍寶石與鑽石項鍊以日暮時分夜空的粉色與藍色為靈感，中央主石為一枚10.19克拉的橢圓形切割馬達加斯加藍寶石，構成迷人色彩對比。

●繽紛多彩的自然禮讚

延續年度頂級珠寶系列Polychroma對色彩豐饒性的致敬，寶格麗此次再度聚焦多變色調的碧璽家族。碧璽之名源自僧伽羅語「turmali」，意為「多彩之石」，涵蓋了幾乎所有色彩光譜。Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，以7顆梨形切割拋光率碧璽、7顆蛋面切割粉紅碧璽，組成奔放鮮明的漸層配色，同時光滑的蛋面切割與光彩奪目的刻面切割寶石相互映襯，蓄積視覺張力。Rubellite Delight頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊的主角則為全場最具份量感的138.72克拉的蛋面切割紅碧璽，周圍以玉髓、祖母綠與鑽石襯托出既對比又和諧的色彩組合。Paraiba Tourmaline Mosaic頂級玫瑰金帕拉伊巴碧璽與鑽石手環，則以大膽的幾何排列和獨特霓虹藍綠色調讓人想起最經典迷人的孔雀配色。

擅長揮灑色彩的寶格麗，在同一件作品上衣看似隨機的方式結合多種切割、色調的手法可以說是別具辨識度，有時甚至可以在同一條項鍊上用到多達7種不同色彩的寶石，營造出如絢爛調色盤般的歡愉氣息。Oriental Fantasy頂級玫瑰金縞瑪瑙、錳鋁榴石、黃水晶與鑽石手環更進一步結合中東異國風情的編織設計，致敬羅馬帝國的輝煌。玫瑰翠榴石胸針以古典手法交疊蜿蜒金屬結構，不透明的綠松石與梨形切割粉紅碧璽襯托翠榴石，展現寶格麗彩寶藝術大師美名。

●義式美學與瑞士製表工藝的結晶

同場展出的頂級腕表作品一樣精彩紛呈。Monete黃K金古幣鑲鑽神秘腕表表蓋鑲嵌一枚公元198年至217年的古幣，正面印有卡拉卡拉大帝肖像，反面印有自由女神，並搭載搭載厚度僅2.5毫米的寶格麗自製BVL100微型機芯，以製表與珠寶工藝呈現古幣的時代意義。另一款Monete頂級長鍊古幣神秘表則配有90公分長鍊，展現羅馬宏偉的氣度。在過去十年屢創超薄世界紀錄的Octo Finissimo系列，則展出兩款新材質的傑作：Octo Finissimo Perpetual Calendar以微珠噴砂玫瑰金表殼與表鍊演繹奪下金指針獎的殊榮極致萬年曆機芯；Octo Finissimo Chronograph Tourbillon黃K金鏤空超薄自動計時陀飛輪腕表，則以黃K金的奢華面貌為鏤空面盤和超薄世界紀錄的單按鈕計時陀飛輪機芯BVL 388續寫展新篇章。 BVLGARI OCTO ROMA BAROCKO神秘腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI Polychroma系列頂級玫瑰金祖母綠、彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI DIVAS’ DREAM PEACOCK MOSAICS頂級彩寶與鑽石腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aurora and Vesper 頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aeterna系列Verdant Grace頂級玫瑰金祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI MONETE 頂級長鍊古幣神秘腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI Neon Chromatique頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供 全場單價最高的Sicilian Sapphire頂級玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI Mediterranea系列Sicilian Sapphire 頂級玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 寶格麗年度頂級珠寶既複雜腕表展自即日起至16日於文華東方酒店登場。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aeterna系列Timeless Convergence頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI OCTO ROMA BAROCKO神秘腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI Aeterna系列Rubellite Delight頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 Rubellite Delight頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊的主角則為全場最具份量感的138.72克拉的蛋面切割紅碧璽。圖／寶格麗提供 寶格麗年度頂級珠寶既複雜腕表展自即日起至16日於文華東方酒店登場。圖／寶格麗提供 Divas' Dream系列頂級珠寶作品。圖／寶格麗提供 BVLGARI頂級白金紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

商品推薦