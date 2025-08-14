Rosé同款新包台灣有得買！Saint Laurent新品水原希子、金度延都在用
去巴黎旅遊，牛角可頌是不少人的必吃小點，從牛角可頌延伸而來的Jellycat絨毛娃娃更是機場或法國選物店的熱門商品。近日聖羅蘭（Saint Laurent）發表了新款「牛角可頌」包Icarino，除已為Rosé朴彩英配戴造型，更在台灣帶來黑色絎縫羊皮革款與焦糖干邑棕緞光絨面皮革款、全面上市。
造型圓弧、連成一線的Icarino包款輪廓高度相似於法國經典的牛角可頌，先前並陸續被包含日星水原希子（Kiko Mizuhara）、波蘭超模Anja Rubik、Rosé朴彩英和南韓女團Weki Meki成員金度延Doyeon Kim所配戴造型。其中水原希子是以Nappa皮革Icarino包黑色款搭配了黑白雙色蕾絲裝飾小洋裝、絲滑皮革穆勒鞋，飄逸浪漫。Anja Rubik則辣秀超模好身材人魚線，以麂皮材質的Icarino包搭配了New Era Cassandra棒球帽與太陽眼鏡，完全符合台北現主時的熱浪氣候；Rosé朴彩英則小秀愜意隨興，在Nappa皮革Icarino包黑色款上搭配了Paisley草履蟲圖案方巾，此外金度延Doyeon Kim則是以Nappa皮革Icarino包黑色款搭配了Cassandre無袖背心式上衣和牛仔褲，中性俐落。
新款的Icarino手提包使用了絎縫羊皮革材質為包款材質，並搭配Saint Laurent品牌經典的Cassandre字母標識；可手提、可手勾的靈活造型採用拉鍊開關，內裡並使用羊皮革襯裡，讓柔軟內外兼具。兩款黑色絎縫羊皮革款與焦糖干邑棕緞光絨面皮革款已在台灣上市，可洽全台Saint Laurent品牌專門店詢問。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言