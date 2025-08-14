Rosé同款新包台灣有得買！Saint Laurent新品水原希子、金度延都在用

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BLACKPINK成員、Rosé朴彩英。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員、Rosé朴彩英。圖／Saint Laurent提供

去巴黎旅遊，牛角可頌是不少人的必吃小點，從牛角可頌延伸而來的Jellycat絨毛娃娃更是機場法國選物店的熱門商品。近日聖羅蘭（Saint Laurent）發表了新款「牛角可頌」包Icarino，除已為Rosé朴彩英配戴造型，更在台灣帶來黑色絎縫羊皮革款與焦糖干邑棕緞光絨面皮革款、全面上市。

造型圓弧、連成一線的Icarino包款輪廓高度相似於法國經典的牛角可頌，先前並陸續被包含日星水原希子（Kiko Mizuhara）、波蘭超模Anja Rubik、Rosé朴彩英和南韓女團Weki Meki成員金度延Doyeon Kim所配戴造型。其中水原希子是以Nappa皮革Icarino包黑色款搭配了黑白雙色蕾絲裝飾小洋裝、絲滑皮革穆勒鞋，飄逸浪漫。Anja Rubik則辣秀超模好身材人魚線，以麂皮材質的Icarino包搭配了New Era Cassandra棒球帽與太陽眼鏡，完全符合台北現主時的熱浪氣候；Rosé朴彩英則小秀愜意隨興，在Nappa皮革Icarino包黑色款上搭配了Paisley草履蟲圖案方巾，此外金度延Doyeon Kim則是以Nappa皮革Icarino包黑色款搭配了Cassandre無袖背心式上衣和牛仔褲，中性俐落。

新款的Icarino手提包使用了絎縫羊皮革材質為包款材質，並搭配Saint Laurent品牌經典的Cassandre字母標識；可手提、可手勾的靈活造型採用拉鍊開關，內裡並使用羊皮革襯裡，讓柔軟內外兼具。兩款黑色絎縫羊皮革款與焦糖干邑棕緞光絨面皮革款已在台灣上市，可洽全台Saint Laurent品牌專門店詢問。

波蘭超模Anja Rubik。圖／Saint Laurent提供
波蘭超模Anja Rubik。圖／Saint Laurent提供
日星水原希子。圖／Saint Laurent提供
日星水原希子。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent黑色款Icarino手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent黑色款Icarino手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
南韓歌手金度延Doyeon Kim。圖／Saint Laurent提供
南韓歌手金度延Doyeon Kim。圖／Saint Laurent提供
聖羅蘭（Saint Laurent）發表了新款「牛角可頌」包Icarino，並陸續為（由左至右）Rosé朴彩英、超模Anja Rubik、日星水原希子造型使用。圖／Saint Laurent提供
聖羅蘭（Saint Laurent）發表了新款「牛角可頌」包Icarino，並陸續為（由左至右）Rosé朴彩英、超模Anja Rubik、日星水原希子造型使用。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent絨面皮革Icarino手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent絨面皮革Icarino手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供

