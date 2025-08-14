英國經典Clarks 200周年！三大系列升級版 招牌袋鼠鞋聯名款更時髦有型

英國經典製鞋品牌Clarks迎來創立200周年的重要時刻。從1825年以一雙羊毛拖鞋起家，Clarks也贏得英國皇室青睞，成為英國女王愛用品牌，現在Clarks宣布推出2025秋冬系列，並邀請升格人夫、準爸爸的連晨翔上腳示範。

Clarks 2025秋冬系列推出三大主線系列，帶來復古經典、時尚重塑與創新科技的進化。

ORIGINALS原創系列

誕生於1960年代的Wallabee袋鼠鞋，以簡約結構與方頭輪廓成為Clarks的代表鞋款，也深受復古風格與街頭潮流愛好者喜愛。這次展出多款升級版袋鼠鞋，包含搭載GORE-TEX防水科技與Vibram大底的Wallabee GTX防水袋鼠鞋，將復古設計融合現代機能，另有以亮眼拉菲草編織鞋面打造的Wallabee經典袋鼠鞋。

適逢品牌200周年，也集結多款與國際潮流品牌合作聯名袋鼠鞋作品，包含與日系街頭品牌HUMAN MADE聯手推出的WALLABEE MADE，以及與NEEDLES攜手打造的限量聯名款，以及使用英倫經典面料Harris Tweed 打造的莫卡辛鞋型。

HERITAGE經典系列

復刻品牌傳奇鞋款 「三瓣鞋」，以1883年健康鞋理念為靈感。全新版本搭載多樣品牌專利科技、升級配色與結構強化，延續品牌對舒適與設計的高度要求。

三瓣鞋採用Clarks獨有的專利科技鞋墊，具備透氣吸濕、柔軟緩震、抗菌防臭等多重性能，鞋底搭載Rock科技大底，耐磨且抓地力強；鞋面選用柔軟真皮材質，並以創新解構拼接結合傳統莫卡辛工藝，透過手工縫線呈現。

REINVENTION再造系列

Clarks全面升級旅遊靈感鞋款概念，推出三大作品，ZEPHRUN微風跑系列；為Clarks亞洲獨家推出的厚底跑鞋，專為都市通勤與穿搭而生。CRAFTRAVEL空氣鞋：同樣為Clarks亞洲獨家力作，專為亞洲腳型量身打造，並以網球元素延伸鞋面設計與情侶款概念。CITYWANDER都市漫步系列：以時尚足球鞋為靈感，打造兼具造型與機能的薄底鞋履新作。

慶祝品牌邁入200周年，Clarks首度攜手Hotel MVSA 慕舍酒店，即日起至11月12日推出Clarks 200周年品牌主題房。三款房型分別對應「原創 Originals」、「經典 Heritage」與「再造 Reinvention」三大系列主軸，打造專屬於Clarks的五感沉浸式住宿體驗。

連晨翔穿上Clarks 200周年「三瓣鞋」，演繹英倫風格。圖／Clarks提供 連晨翔穿著Clarks ORIGINALS原創系列防水袋鼠鞋。圖／Clarks提供 Walla Strap LoNeedles聯名款休閒款，8,880元。圖／Clarks提供 Wallabee哈里斯泰德羊毛格紋學院系列袋鼠鞋，6,880元。圖／Clarks提供 Trigenic2 Tact手工縫線工藝設計輕盈寬楦休閒鞋，男款7,580元。圖／Clarks提供 Wallabee原創工藝經典袋鼠鞋，6,880元。圖／Clarks提供

商品推薦