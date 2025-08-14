爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區 限時一天享「買1送1」
樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品，打造升級版的用餐體驗。為慶祝新店開幕，前100組消費者可享「買1送1」優惠。
鄰近捷運忠孝敦化站的「新．肉多多」以個人套餐為主軸，提供有黃金昆布湯、藥膳精力湯，以及貴州紅酸湯、麻辣牛奶湯等共計15種特色湯頭，肉品主食則以日本A5為主打，提供牛上臀、霜降背肩、肋眼牛肉不同部位，還有多種日本A5和牛拼盤，單人1,380～1,870元起。除此之外，店內也提供多款美國Prime級牛肉，以及西班牙伊比利松阪豚、霜降豚三品、極饌牛羊豬三品、極品鱸魚鍋不同肉品或海鮮方案，每人最低479元起。除了個人套餐，店內還有多款雙人套餐可以選擇，隨餐搭配主食、飲料吧、罐裝汽水果汁與甜點。
為慶祝新店開幕，8月16日當天下午17:00於台北忠孝店推出限量100組的「買1送1」，每組最多4位，預計16:00發放號碼牌。
乾杯集團旗下日式鍋物「黑毛屋」持續擴展版圖，自即日起以街邊店型態，於台北市中山區雙城街開設「黑毛屋雙城店」，設有50席座位，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等日式特色鍋物，並搭配日本A5和牛、西班牙伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等肉品，其中「日本A5和牛 切落火山壽喜燒套餐」每份480元。為呼應現代人的用餐習慣，營業時間延長至晚間23:00，滿足宵夜需求。
為慶祝開幕，即日起至8月20日期間，凡追蹤黑毛屋官方Instagram並出示給門店人員，即贈價值120元的「PURE RARE芬蘭豬五花」一份；8月21日到10月20日，將分階段贈送「馬茲瑞拉起司」和「芬蘭PURE RARE豬梅花」。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言