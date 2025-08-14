快訊

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本A5和牛切落火山壽喜燒套餐，每份售價480元。圖／乾杯提供
日本A5和牛切落火山壽喜燒套餐，每份售價480元。圖／乾杯提供

樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品，打造升級版的用餐體驗。為慶祝新店開幕，前100組消費者可享「買1送1」優惠。

鄰近捷運忠孝敦化站的「新．肉多多」以個人套餐為主軸，提供有黃金昆布湯、藥膳精力湯，以及貴州紅酸湯、麻辣牛奶湯等共計15種特色湯頭，肉品主食則以日本A5為主打，提供牛上臀、霜降背肩、肋眼牛肉不同部位，還有多種日本A5和牛拼盤，單人1,380～1,870元起。除此之外，店內也提供多款美國Prime級牛肉，以及西班牙伊比利松阪豚、霜降豚三品、極饌牛羊三品、極品鱸魚鍋不同肉品或海鮮方案，每人最低479元起。除了個人套餐，店內還有多款雙人套餐可以選擇，隨餐搭配主食、飲料吧、罐裝汽水果汁與甜點。

為慶祝新店開幕，8月16日當天下午17:00於台北忠孝店推出限量100組的「買1送1」，每組最多4位，預計16:00發放號碼牌。

乾杯集團旗下日式鍋物「黑毛屋」持續擴展版圖，自即日起以街邊店型態，於台北市中山區雙城街開設「黑毛屋雙城店」，設有50席座位，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等日式特色鍋物，並搭配日本A5和牛、西班牙伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等肉品，其中「日本A5和牛 切落火山壽喜燒套餐」每份480元。為呼應現代人的用餐習慣，營業時間延長至晚間23:00，滿足宵夜需求。

為慶祝開幕，即日起至8月20日期間，凡追蹤黑毛屋官方Instagram並出示給門店人員，即贈價值120元的「PURE RARE芬蘭豬五花」一份；8月21日到10月20日，將分階段贈送「馬茲瑞拉起司」和「芬蘭PURE RARE豬梅花」。

針對多人用餐，「新．肉多多」亦提供大份量的肉盤可供享用。記者陳睿中／攝影
針對多人用餐，「新．肉多多」亦提供大份量的肉盤可供享用。記者陳睿中／攝影
「新．肉多多」以套餐型態，提供有多款日本A5和牛與精選肉品。記者陳睿中／攝影
「新．肉多多」以套餐型態，提供有多款日本A5和牛與精選肉品。記者陳睿中／攝影
「新．肉多多」將於8月16日起試營運。記者陳睿中／攝影
「新．肉多多」將於8月16日起試營運。記者陳睿中／攝影
新・肉多多主打多款個人套餐鍋。圖／樂多多提供
新・肉多多主打多款個人套餐鍋。圖／樂多多提供
「黑毛屋雙城店」自即日起正式開幕。圖／乾杯提供
「黑毛屋雙城店」自即日起正式開幕。圖／乾杯提供

