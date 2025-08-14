「黑白大廚」鄭智善認證！台啤18鮮揭18家「最鮮、最台」餐廳

台灣啤酒正式揭曉「18鮮」美食評鑑名單，從「新鮮台灣味」出發，結合18天台灣生啤酒的鮮度與風味，嚴選全台18家「最鮮、最台」餐廳，向堅持新鮮與傳承台味的職人致敬。

這次台啤邀請韓國熱門節目《黑白大廚》「白湯匙」鄭智善主廚，擔任18鮮評鑑大使，親自走訪各地熱炒、海鮮、小籠包等代表台味的餐廳，並認證今年入選名單。台啤強調，品牌透過「18鮮」美食評鑑計畫，期望以「我就台」的精神，展現對土地的認同、餐桌上鮮味的驕傲，並將引以為傲的台味美食介紹給全世界。

「18鮮」以餐點美味度、食材新鮮度、與18天生啤契合度三大指標評鑑，歷經三階段嚴選，從全台合作店家中，挑出最具在地風味、能與18天生啤交織最佳口感的18家餐廳。

鄭智善笑說，她第一次喝到18天生啤就很驚喜，「韓國沒有販售這種瓶裝生啤，入口柔順、尾韻乾淨，喝得出工藝與誠意。」她認為18天生啤與台灣菜的搭配獨一無二，「油香的熱炒、鮮鹹的海產、濃郁的小籠包湯汁，都能被它完美平衡。」

今年入選的18家餐廳包括鼎泰豐、台北鵝肉城活海鮮、阿財蔬菜羊肉爐、阿秋大肥鵝、嘉義體育館海鮮碳烤、台南夏林海鮮炭燒、屏東佳珍海產餐廳、台東部落碳烤等，從北到南，端出台灣飲食文化的多樣樣貌，也將台味帶上國際舞台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《黑白大廚》鄭智善擔任「18鮮」評鑑大使，發掘最鮮台灣味。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「18鮮」邀請熱門節目《黑白大廚》裡的「白湯匙」鄭智善主廚，來台擔任18鮮評鑑大使。圖／台灣啤酒提供 臺灣菸酒公司總經理賴煥宗（左）與《黑白大廚》鄭智善主廚，揭曉「18鮮」美食評鑑名單。圖／台灣啤酒提供

