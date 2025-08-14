快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑白大廚」鄭智善認證！台啤18鮮揭18家「最鮮、最台」餐廳

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「18鮮」美食評鑑18家入選餐廳名單。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「18鮮」美食評鑑18家入選餐廳名單。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒正式揭曉「18鮮」美食評鑑名單，從「新鮮台灣味」出發，結合18天台灣生啤酒的鮮度與風味，嚴選全台18家「最鮮、最台」餐廳，向堅持新鮮與傳承台味的職人致敬。

這次台啤邀請韓國熱門節目《黑白大廚》「白湯匙」鄭智善主廚，擔任18鮮評鑑大使，親自走訪各地熱炒、海鮮小籠包等代表台味的餐廳，並認證今年入選名單。台啤強調，品牌透過「18鮮」美食評鑑計畫，期望以「我就台」的精神，展現對土地的認同、餐桌上鮮味的驕傲，並將引以為傲的台味美食介紹給全世界。

「18鮮」以餐點美味度、食材新鮮度、與18天生啤契合度三大指標評鑑，歷經三階段嚴選，從全台合作店家中，挑出最具在地風味、能與18天生啤交織最佳口感的18家餐廳。

鄭智善笑說，她第一次喝到18天生啤就很驚喜，「韓國沒有販售這種瓶裝生啤，入口柔順、尾韻乾淨，喝得出工藝與誠意。」她認為18天生啤與台灣菜的搭配獨一無二，「油香的熱炒、鮮鹹的海產、濃郁的小籠包湯汁，都能被它完美平衡。」

今年入選的18家餐廳包括鼎泰豐、台北鵝肉城活海鮮、阿財蔬菜羊肉爐、阿秋大肥鵝、嘉義體育館海鮮碳烤、台南夏林海鮮炭燒、屏東佳珍海產餐廳、台東部落碳烤等，從北到南，端出台灣飲食文化的多樣樣貌，也將台味帶上國際舞台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《黑白大廚》鄭智善擔任「18鮮」評鑑大使，發掘最鮮台灣味。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《黑白大廚》鄭智善擔任「18鮮」評鑑大使，發掘最鮮台灣味。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「18鮮」邀請熱門節目《黑白大廚》裡的「白湯匙」鄭智善主廚，來台擔任18鮮評鑑大使。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「18鮮」邀請熱門節目《黑白大廚》裡的「白湯匙」鄭智善主廚，來台擔任18鮮評鑑大使。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣菸酒公司總經理賴煥宗（左）與《黑白大廚》鄭智善主廚，揭曉「18鮮」美食評鑑名單。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣菸酒公司總經理賴煥宗（左）與《黑白大廚》鄭智善主廚，揭曉「18鮮」美食評鑑名單。圖／台灣啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 海鮮 美食 食材 南韓 屏東 嘉義 台南 小籠包 黑白大廚

延伸閱讀

TPBL／雲豹攜手渡假酒店辦3x3賽事 邀尼克唐斯親臨閉幕式

獨／登台8年！最後一間「珍寶海鮮」熄燈 網友：只能去新加坡吃了

颱風楊柳進逼 澎湖漁船返港避風民眾趁機搶購海鮮

在台灣落地生根的江浙小籠包，成為台灣味的重要食物之一

相關新聞

Rosé同款新包台灣有得買！Saint Laurent新品水原希子、金度延都在用

去巴黎旅遊，牛角可頌是不少人的必吃小點，從牛角可頌延伸而來的Jellycat絨毛娃娃更是機場或法國選物店的熱門商品。近日...

英國經典Clarks 200周年！三大系列升級版 招牌袋鼠鞋聯名款更時髦有型

英國經典製鞋品牌Clarks迎來創立200周年的重要時刻。從1825年以一雙羊毛拖鞋起家，Clarks也贏得英國皇室青睞...

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

樂多多集團旗下新品牌「新・肉多多」，將於8月16日起插旗台北東區試營運，店內主打日本A5和牛、美國Prime級牛肉等肉品...

「黑白大廚」鄭智善認證！台啤18鮮揭18家「最鮮、最台」餐廳

台灣啤酒正式揭曉「18鮮」美食評鑑名單，從「新鮮台灣味」出發，結合18天台灣生啤酒的鮮度與風味，嚴選全台18家「最鮮、最...

化身圖書館女孩？李沐甜曬Miu Miu新裝 最愛大包竟藏超美味這小物！

Miu Miu今日於品牌微風南山舉辦了2025秋冬新品預覽，延續品牌懷舊又別具個性的古靈精怪女孩氛圍，發表一系列服裝、包...

入手GD愛貓「ZO&FRIENDS」周邊免排隊 BREEZEONLINE也買得到

韓流天王GD攜手LINE FRIENDS將愛貓ZOA化身可愛角色「ZO&FRIENDS」已在BREEZEONLINE上架...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。