宏達電推首款100%台灣製造AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」 9月1日上市

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
宏達電14日正式推出HTC首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，推出紅、咖啡、灰、黑四款配色。記者林薏茹／攝影
宏達電（2498）14日正式推出HTC首款、100%台灣製造的AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，預計9月1日上市，售價1.56萬元，推出紅、咖啡、灰、黑四款配色，並支援12國語言。

宏達電VIVE Eagle智慧眼鏡號稱台灣首款支援中文AI語音的智慧眼鏡，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能。

HTC資深副總裁黃昭穎說，HTC也是全球唯一一家將AI服務做成開放式平台的AI智慧眼鏡，消費者可以自由選擇偏好的AI平台ChatGPT或Gemini等，實現多元化的語音助理功能。

黃昭穎指出，智慧穿戴市場持續加溫，消費者也一直期待透過AI語音助理提供更佳的穿戴裝置體驗，HTC一直以來已在AI、XR及穿戴技術累積深厚的實力，此次推出VIVE Eagle智慧眼鏡，不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口。

宏達電VIVE EAGLE配備高通AR1 Gen1晶片，全機不到49克，鏡片採用ZEISS太陽鏡片，並採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，透過指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，在吵雜環境中也能清晰收音，內建1,200萬畫素超廣角相機模組，並結合HTC自研的VIVE AI語音助理。

VIVE Eagle內建235mAh電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10分鐘即可補充約50%電量。

VIVE Eagle上市首發推出將於全台 2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與台灣大哥大門市獨家開賣。

宏達電14日正式推出HTC首款、100%台灣製造的AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，預計9月1日上市，售價1.56萬元，推出四種顏色、支援12國語言。圖／宏達電提供
AI HTC 智慧眼鏡

