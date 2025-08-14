宏達電推首款100%台灣製造AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」 9月1日上市
宏達電（2498）14日正式推出HTC首款、100%台灣製造的AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，預計9月1日上市，售價1.56萬元，推出紅、咖啡、灰、黑四款配色，並支援12國語言。
宏達電VIVE Eagle智慧眼鏡號稱台灣首款支援中文AI語音的智慧眼鏡，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能。
HTC資深副總裁黃昭穎說，HTC也是全球唯一一家將AI服務做成開放式平台的AI智慧眼鏡，消費者可以自由選擇偏好的AI平台ChatGPT或Gemini等，實現多元化的語音助理功能。
黃昭穎指出，智慧穿戴市場持續加溫，消費者也一直期待透過AI語音助理提供更佳的穿戴裝置體驗，HTC一直以來已在AI、XR及穿戴技術累積深厚的實力，此次推出VIVE Eagle智慧眼鏡，不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口。
宏達電VIVE EAGLE配備高通AR1 Gen1晶片，全機不到49克，鏡片採用ZEISS太陽鏡片，並採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，透過指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，在吵雜環境中也能清晰收音，內建1,200萬畫素超廣角相機模組，並結合HTC自研的VIVE AI語音助理。
VIVE Eagle內建235mAh電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10分鐘即可補充約50%電量。
VIVE Eagle上市首發推出將於全台 2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與台灣大哥大門市獨家開賣。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言