宏達電發表旗下首款 AI 眼鏡 VIVE Eagle

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）14 日發表全新 AI 眼鏡──VIVE Eagle，強調台灣製造並於全球首發，結合多元 AI 功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入極具風格的鏡框中，並攜手台灣大哥大（3045）與 2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，讓智慧穿戴自然融入日常生活。

宏達電資深副總裁黃昭穎表示，宏達電自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。隨著 AI、XR、雲端服務與穿戴式裝置的進步，為人機互動帶來全新可能。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現宏達電持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話。

宏達電指出，戴上 VIVE Eagle，可以在早晨通勤時輕鬆接聽來電，播放音樂，同時耳邊保有對街頭環境的感知；旅行中，在巴黎街頭咖啡館，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能捕捉黃昏光影下的浪漫瞬間；走進當地餐廳，眼鏡即可拍攝並翻譯菜單；即便在運動或騎行時，也能用語音指令輕鬆拍照、播放音樂或查詢資訊，雙手依然專注於當下的動作。VIVE Eagle 從使用者的真實生活出發，實現「眼之所見，即為所留」，並支援繁體中文語音操控，貼合台灣人的使用習慣與日常場景，讓眼鏡的功能與應用更融入現代生活。

台灣大哥大資深副總經理暨商務長林東閔表示，台灣大全面打造 AI 智慧生活圈，加速 AI 普及至每一位用戶的生活中，與全球最佳 AI 解惑引擎 Perplexity 獨家合作，帶來最頂尖的 AI 搜尋服務；並持續引入多款 AI 終端裝置，包含此次與宏達電合作推出 VIVE Eagle AI 眼鏡，融合語音互動、場景辨識、即時翻譯等功能，讓用戶戴上眼鏡即可「動口不動手」，搭配台灣大高速 5G 行動網路與「OP 響樂生活」一站式服務，大幅提升日常生活與工作效率。同時，透過全台 myfone 門市的「科技顧問」，提供用戶 AI 科技的應用諮詢，更推動「AI 智慧生活課程」，鼓勵全民擁抱 AI，能所不能，讓智慧生活無所不在。

AI 宏達電 台灣大哥大

