化身圖書館女孩？李沐甜曬Miu Miu新裝 最愛大包竟藏超美味這小物！

Miu Miu今日於品牌微風南山舉辦了2025秋冬新品預覽，延續品牌懷舊又別具個性的古靈精怪女孩氛圍，發表一系列服裝、包款、鞋履與配件的新品上市，並邀請人氣女星李沐甜甜站台。

李沐在活動中以一身橄欖綠色毛衣內搭1950年代懷舊風格的錐形胸衣，貌似大程度露肩的設計，小秀性感外也有著Miu Miu風的古靈精怪俏皮。她並自陳最想要以今日造型前往圖書館，因為看書帶給她一種知性，可是又龐克、叛逆的衝突美感；「感覺會很酷，是很安靜、也很張揚的一套造型。」同時身型嬌小的她卻是大包的忠實愛好者，而她曾在大包中收納最特別的一件小物則是某次忘了將早餐茶葉蛋取出，還好兩三天後想到時茶葉蛋未被壓碎，成為別具笑點的一次特殊記憶。

Miu Miu 2025秋冬系列再度展現了屬於女性主義的反思。延續過往的錯視風格，秋冬選擇了大量3-4件的疊搭以創造層次；1950年代的錐形胸衣，帶點俏皮與復古，饒富彈性的金銀紗線帶著透膚效果，上身後甚至帶點修飾的顯瘦效果。運動風格亦是Miu Miu服裝中的重要DNA，新品外套選擇了肩頰骨附近的斜岔拉鍊設計，微秀性感；新款芭蕾舞鞋小改款外再加入蝴蝶結與鬆緊帶設計，有平底、中根不同高度；水蛇皮則是本季搶眼新材質，同時出現在新款的Gymnasium運動鞋與另一只粉色Beau手提包上，也甜美也狂野，一如Miu Miu女孩的自信獨特。 Miu Miu金屬造型耳飾，24,500元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu Beau皮革肩背包，18萬元。圖／Miu Miu提供 作品包含《誰是被害者》、《我吃了那男孩一整年的早餐》的新生代演員李沐，近日並有新作《失明》（Blind Love）將在9月下旬上映。圖／Miu Miu提供 李沐出席Miu Miu 2025秋冬新品預覽，宛如化身甜美又個性的「圖書館女孩」。圖／Miu Miu提供 全身造型中，李沐並特別喜歡腳上閃亮刺繡的長襪，並稱頗有1970年代的Disco風格、增加了造型的華麗度。圖／Miu Miu提供 Miu Miu Pocket納帕仿舊皮革肩背包，11萬5,000元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu Pocket皮革肩背包，13萬5,000元。圖／Miu Miu提供

