蔡明亮、郭強生等名家領軍 聯經人文年會9月26日登場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「聯經人文年會」6位跨域名家引領感受力。圖／聯經出版提供
AI時代不敗的能力，就是人的感受力！深耕人文半世紀的聯經出版，將書頁轉化為藝術現場與知識講演，9月26日將在台北101双融域首次舉辦「安於藝．癒於讀─2025聯經人文年會」，邀請蔡明亮、郭強生、顏伯駿、李惠貞、魏廣晧、邱士華等6位名家，引領420分鐘、六大「感受力」修煉，引領洞察需求、啟發創新。

「聯經人文年會」由聯經出版主辦，文化部指導，中國信託文教基金會贊助支持。聯經出版表示，首度舉行人文年會，是深感人們在激亂的時代、舉世皆然的浮躁中，需要安靜下來，邀請參加者將心神交予藝術，將自己還給閱讀，尋求癒合世界的方式。特別邀請6位跨界名家分享如何跨域而心不驚，如何拓荒中保持定靜，開啟專屬於人的「共感優勢」—也是未來價值最高的一種能力，持續影響未來，洞見不絕。

420分鐘的年會中，聯經將已出版的書品，轉化為可親臨感受的多感官體驗，啟發的六大感受力包括：「啟迪的爵士」小號演奏家魏廣晧，以爵士樂的即興引領音樂感受力；「靜心的文物」故宮副研究員邱士華細談文物背後的時空語言；「安放的影像」導演蔡明亮分享影像與行動創作如何使人看見本心，並將於現場親自抄寫金剛經經文，藉由靜觀體驗，帶領在場者感受定心。

「透氣的閱讀」獨角獸計劃創辦人李惠貞，分享深度閱讀如何讓你從「人工」回到真人；「靈感的設計」設計師顏伯駿從《追憶似水年華》裝幀設計召喚文學感官記憶；「療癒的文學」小說家郭強生將分享人文與閱讀如何回應時代的焦慮，成為每個人心中獨特的未來生活提案。

購票參加者也將獲贈價值上千元的禮品，包括：1,000元購書優惠、當期《聯合文學》雜誌、法朋法式小點、活動影音序號等。

限席早鳥優惠售票中：（https://events.linkingbooks.com.tw/themes/2025/linkingart/index.html?utm_source=web&utm_medium=post&utm_campaign=2025lkartaj_news

安於藝．癒於讀─2025聯經人文年會

日期：2025/9/26（五）

時間：10：00－17：00

地點：双融域（台北市信義區信義路五段7號5樓，Taipei 101 觀景台售票口旁）

6位跨域名家啟發「共感優勢」迎向未來的能力。圖／聯經出版提供
閱讀 蔡明亮

