入手GD愛貓「ZO&FRIENDS」周邊免排隊 BREEZEONLINE也買得到

韓流天王GD攜手LINE FRIENDS將愛貓ZOA化身可愛角色「ZO&FRIENDS」已在BREEZEONLINE上架開賣，從玩偶、鑰匙圈、頭巾到棒球帽，聯名周邊一次集結，還有超搶手的雛菊鑰匙圈與手燈。輸入專屬優惠碼「0000」再享獨家10%優惠。

除了圓臉傲嬌貓咪「ZOA」之外，BREEZEONLINE也同步集結多款GD周邊商品，包括「G-Dragon Official Light Stick手燈」，以他個人品牌PEACEMINUSONE標誌性「少一片花瓣的小雛菊」為靈感；GD去年底以「頭巾+帽子」造型亮相於新歌〈POWER〉，意外掀起一波模仿風潮，這回也帶來頭巾、棒球帽、地毯等GD風格周邊，都可以在BREEZEONLINE一次買到。

ZO&FRIENDS鑰匙圈，3,880元。圖／微風精品線上提供 ZO&FRIENDS毛絨玩偶，7,980元。圖／微風精品線上提供 ZO&FRIENDS鑰匙圈，2,080元。圖／微風精品線上提供 G-DRAGON Official Light Stick手燈，5,980元。圖／微風精品線上提供 G-DRAGON Ubermensch Cap Red權志龍應援帽棒球帽，3,580元。圖／微風精品線上提供 G-DRAGON Ubermensch Scarf權志龍展覽絲巾，2,980元。圖／微風精品線上提供

