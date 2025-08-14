喝果昔也能玩諧音梗！萊爾富「傷心難免的」、「奇怪ㄟ檸」趣味登場

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「果C果昔」大玩諧音梗，夏日口味「傷心難免的」、「奇怪ㄟ檸」新登場。圖／萊爾富提供
萊爾富「果C果昔」大玩諧音梗，夏日口味「傷心難免的」、「奇怪ㄟ檸」新登場。圖／萊爾富提供

萊爾富暑期新品強勢登場，以果C果昔與港式料理雙重美味，搶攻不同夏日味蕾需求。「果C果昔」延續炎夏風味，3款全新口味展現多層次果香與沁涼感受；港式風味鮮食便當以港式口味與豐富實在的配料，成為日常用餐新選擇，即日起至9月9日新品港式鮮食便當搭配多款飲品、點心即可享有省10元優惠。

萊爾富「果C果昔」自上市以來，就以創意十足的諧音命名掀起社群話題，從「莓完莓了」、「芒夠了嗎」、「檸芭檸檸」，巧妙結合水果特色與諧音趣味，傳遞品牌年輕有趣的風格。此次夏日口味也同樣延續諧音趣味風格，「傷心難免的」（限時嘗鮮價69元）為桑葚、藍莓、蘋果與鳳梨的水果組合，微酸甜的風味，在炎夏增添沁涼風味；「奇怪ㄟ檸」（限時嘗鮮價69元）為奇異果與蘋果融合檸檬冰磚的清爽酸甜；「楊枝甘露」（限時嘗鮮價79元）將經典港式甜品化身果昔，嚴選香甜芒果，搭配椰子冰磚與葡萄柚冰磚，清爽不甜膩。未來萊爾富「果C果昔」也會持續推出創意口味，並延續趣味諧音的命名巧思，讓喝果昔成為輕鬆有趣的日常生活。

除果昔新品外，萊爾富也同步推出3款港式鮮食便當系列，嚴選食材、還原港式料理精髓。「海苔飯捲－叉燒油雞」（售價55元）以秘製叉燒搭配香嫩油雞腿排肉，淋上鹹香蔥油醬汁，鹹香四溢卻不油膩；「豉油皇叉燒撈麵」（售價99元）嚴選叉燒肉與Q彈撈麵，拌入獨門醬汁，香氣濃郁；「油雞香腸煲仔飯」（售價99元）為油雞腿排與港式香腸雙拼組合，搭配醬油飯與秘製醬汁，層層堆疊的鹹香令人回味。

即日起至9月9日另有合購優惠方案，「海苔飯－叉燒油雞」在上午6點至9點的早餐時段搭配指定飲品只要69元，其他時段購買也有合購優惠價79元。「豉油皇叉燒撈麵」、「油雞香腸煲仔飯」搭配指定飲料、點心也可享省10元優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富推出3款港式鮮食便當系列。圖／萊爾富提供
萊爾富「果C果昔」新口味「傷心難免的」是桑葚、藍莓、蘋果與鳳梨的水果組合，微酸甜風味；「奇怪ㄟ檸」則為奇異果與蘋果融合檸檬冰磚的清爽酸甜。圖／萊爾富提供
萊爾富「果C果昔」3款新口味搶攻夏日飲品市場。圖／萊爾富提供
萊爾富新品「海苔飯捲－叉燒油雞」即日起至9月9日推合購優惠方案，上午6點至9點的早餐時段搭配指定飲品69元，其他時段購買合購優惠價79元。圖／萊爾富提供
萊爾富「果C果昔」新口味「楊枝甘露」，也同步推出新杯裝。圖／萊爾富提供
