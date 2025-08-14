迎戰全球市況低迷...台北101珠寶腕表抓住高端客 貢獻全台總額四分之一

全球經濟不確定性與關稅政策升溫，都衝擊消費市場信心，儘管大環境艱難，迎接下半年旺季各大商場逐一動起來，全台鐘表腕表通路實力頂尖的台北101，即將在8月28日展開周年慶暨珠寶腕表大賞；微風信義「杜拜流金之夜DUBAI GOLDEN NIGHT」也將在8月22日展開一夜限定的全館盛會。

2025年上半年國際珠寶腕表市場整體買氣明顯趨緩，台灣亦是同樣景況。根據瑞士鐘表工業聯合會(FH)2025年7月最新統計，瑞士鐘表上半年出口總額達123億瑞士法郎，雖與去年同期相比微幅下滑0.1%，但出口數量卻大減5.7%，從近600萬只降至約558萬只，顯示市場需求顯著萎縮。

在全球市況保守的氛圍中，台北101今年上半年仍繳出穩健的銷售成績單，持續保持台灣瑞士鐘表進口通路龍頭，貢獻全台總額約四分之一的市場份額，也代表核心高端客層對珠寶腕表仍有高度黏著與收藏信心，成為震盪市況中的少數亮點。

靠著台北101在台灣珠寶腕表市場的重要地位，2025第十三屆《Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞》將8月28日至9月10日盛大展開。今年匯聚14家國際頂級品牌參與，包括BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、CARTIER、GRAND SEIKO、HUBLOT、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、PANERAI、PIAGET、RADO、TAG HEUER、VAN CLEEF & ARPELS，多款作品為全球限量首度抵台，甚至僅於活動現場獨家亮相。

另外，微風信義「杜拜流金之夜」將於8月22日晚間18:00至23:00正式登場，整棟微風信義封館邀請貴賓沉浸在國際精品與獨家活動的感官體驗，也帶來許多許多與杜拜流金之夜呼應的精品珠寶，此為夏末最大檔帶來回饋最高25%、點數十倍放大送。

微風會員8月24日前享微風信義全館酬賓回饋滿萬送千、滿千送百：高級珠寶單筆滿30,000元贈15000點(1,500元)、國際精品單筆滿10,000元贈10000點(1,000元)、名品服飾單筆滿5,000元贈5000點(500元)、香氛保養單筆滿3,000元贈3000點(300元)，信義之夜當晚還有加碼抵用券回饋，使用微風聯名卡還能享特別加碼優惠。

HUBLOT Square Bang Unico極致黑計時鑽表。圖／台北101提供 BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER超薄三問腕表。圖／台北101提供 Cartier Panthere de Cartier美洲豹玫瑰金鑽表。圖／台北101提供 微風信義「杜拜流金之夜」將於8月22日晚間18:00至23:00正式登場。圖／微風提供 微風信義BALENCIAGA Rodeo銀色蛇紋迷你手提包。圖／微風提供 微風信義FENDI Peekaboo ISeeU Petite粉色珍稀皮革手袋。圖／微風提供 微風信義Van Cleef & Arpels Perlée Clovers 18K黃金、鑽石手鐲。圖／微風提供

