7-ELEVEN CITY PRIMA跨界攜手蘭蔻！限量「七夕聯名體驗組」免費領

7-ELEVEN看好CITY PRIMA精品咖啡消費潛力，近年不斷創新體驗，因應七夕情人節即將到來，CITY PRIMA再度引領超商通路攜手頂級法國保養品牌LANCÔME蘭蔻，打造「從內到外的極致寵愛」聯名企劃，期望再創話題熱潮。另七夕必備的儀式感甜點，7-ELEVEN限定門市於8月26日起推出與高雄蛋糕名店合作的「只屬於你莓好時光莓果蛋糕」，浪漫情人節24小時就近買蛋糕安太座。

為突破超商聯名框架，CITY PRIMA攜手同樣追求極致呵護的蘭蔻，首創精品咖啡×美妝跨界合作新模式，自8月20日至9月2日期間不僅限量推出吸睛聯名杯套，消費者還可透過掃描杯套上QR Code，至全台蘭蔻專櫃免費兌換蘭蔻明星保養「全新小黑水10ml＋小黑瓶PRO 1ml×3」七夕聯名限定體驗組，數量有限兌完為止。同時活動期間享CITY PRIMA中杯精品美式／拿鐵任選2杯99元優惠。

率超商通路之先，7-ELEVEN於2020年將CITY PRIMA品牌化深耕經營精品咖啡市場，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法，打造「人人都能輕鬆享受精品咖啡」日常生活，更持續以「主題造日」、「結構調整」、「品牌精耕」等策略，追求咖啡極致風味與拓展多元客群。目前拓點已突破7,000家門市，成為消費者喝精品咖啡首選通路。

情人節怎能少了驚喜？限定21家「不可思議咖啡」限時推出免費拉花活動，不只可選機器內建圖案，還能上傳自己的照片，現場立即印製，打造獨一無二、爆可愛的專屬拿鐵。8月20日至8月31日購買指定奶蓋與熱拿鐵即可免費體驗原價30元的拉花服務。

另外，拓點超過300家門市的「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶Bar」自8月20日起推出新飲品「冰淇淋系列紅茶」，特大杯售價65元，8月20日至8月24日可享任兩杯88元、8月20日至9月2日第2杯半價。線上「OPENPOINT行動隨時取」於8月22日至8月31日推出七夕浪漫傳情活動，指定CITY系列飲品組合價520元，限量售完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 7-ELEVEN限定門市於8月26日起推出與高雄蛋糕名店合作的「只屬於你莓好時光莓果蛋糕」，售價239元。圖／7-ELEVEN提供 「!+ CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶Bar」自8月20日起推出新飲品「冰淇淋系列紅茶」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PRIMA自8月20日至9月2日期間限量推出吸睛聯名杯套。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PRIMA自8月20日至9月2日期間限量推出吸睛聯名杯套，透過掃描杯套上QR Code，可至全台蘭蔻專櫃免費兌換蘭蔻明星保養七夕聯名限定體驗組，數量有限兌完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PRIMA攜手同樣追求極致呵護的蘭蔻，首創精品咖啡×美妝跨界合作新模式。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN限定門市於8月26日起推出與高雄蛋糕名店合作的「只屬於你莓好時光莓果蛋糕」，使用多那之自製草莓果醬，酸甜口味層次豐富。圖／7-ELEVEN提供

