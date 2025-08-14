壽司大師奧谷和誠美味登船！公主遊輪揭曉史上規模最大 日本市場計畫

公主遊輪宣布，將於2027年展開史上規模最盛大的日本航季，由兩艘於日本建造的姊妹遊輪：鑽石公主號（Diamond Princess）、藍寶石公主號（Sapphire Princess）聯袂登場，以東京地區為母港出發，帶領賓客開啟一場前所未有的海上探索之旅。

此次部署亦象徵公主遊輪深耕亞洲市場的重要里程碑，2027年度航季共將推出78趟航次，涵蓋50條獨特航線，航程天數從7至28天不等，締造公主遊輪歷來在日本地區最完整、最豐富的部署計畫。2027年3月至12月的日本航季，將於2025年8月20日起開放預訂。

「即將到來的2027年航季，不僅是規模上的擴展，更是一次回歸初心的旅程。」公主遊輪總裁格斯·安托查（Gus Antorcha）表示，「2027年，我們將懷抱對這片土地的熱愛重返日本，承諾為賓客打造難以忘懷的體驗，精彩亮點包括廣受讚譽的櫻花季、7大精彩絕倫的傳統節慶，以及深入探索並沉浸式體驗日本魅力的奇幻旅程。」

此外，同時宣布旗下深受好評奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）即將進駐鑽石公主號藍寶石公主號，預計自今年秋季起正式亮相。

計畫至南極洲、東南亞及日本航線的賓客，將可於兩艘備受喜愛的鑽石等級遊輪上，品嘗到由壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）設計、大膽且正宗的江戶前壽司風味。自2024年首度登場於太陽公主號（Sun Princess）以來，奧谷的海漾日本料理餐廳迅速躍升為賓客最愛的人氣餐廳，並預計於2025年10月在星辰公主號（Star Princess）同步開幕。

擁有超過25年頂尖料理經驗，奧谷和誠以嶄新手法詮釋傳統江戶前壽司，餐飲理念在傳承日本料理精髓的同時，融合現代創意與藝術美學，以藝術視角重新演繹壽司，呈現兼具優雅氣質與趣味巧思的精緻料理。

公主遊輪餐飲副總裁薩米·科恩（Sami Kohen）表示，「此次拓展奧谷的海漾日本料理餐廳意義非凡，我們很高興能將這間深受賓客歡迎的餐廳帶給即將前往世界各地的賓客，它完美展現了日本料理的優雅與正統風味，是賓客在日本航程中不可錯過的美味體驗。」

主廚奧谷目前於邁阿密海灘、華盛頓特區、維爾、聖保羅、馬德里及巴拿馬市等地皆設有多家人氣餐廳。他曾於美國《鐵人料理》（Iron Chef America）節目展現廚藝，更獲得詹姆斯·比爾德基金會（James Beard Foundation）的高度肯定。主廚奧谷和誠表示，「能夠與公主遊輪的賓客們分享日本料理的精神、傳統與在地風味，更是我極為珍惜且意義深遠的機會。」

位於鑽石公主號與藍寶石公主號上的奧谷的海漾日本料理餐廳，預計今年秋季正式啟用。餐廳提供多道精選壽司與主廚特色料理，包括松露鮭魚、雪蟹手捲與鮪魚塔塔等。同時也將推出多款精緻手工調酒，包括融合日本元素的「玄米內格羅尼」（Genmai Negroni），以及選用柚子原汁與傳統濁酒風格「土布露」（Doburoku）調製而成的「古代之花」（Kodai No Hana）。

餐廳位於兩艘遊輪的第7層甲板，為一間風格時尚且休閒的餐廳，可容納80位賓客，每位賓客需支付60美元，若有選購 Princess Premier套裝方案的賓客，無需額外付費，即可享用此專屬特色餐廳體驗。

凡於2025年8月14日至8月27日期間完成2027年日本航線預訂的公主遊輪會員賓客，即可尊享每間客艙100美元的會員專屬即時優惠折扣。

