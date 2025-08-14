「滑」進飯店！85公尺橫越湖面 綠舞加碼「平日入住加人不加價」

中秋佳節不只是吃月餅賞月，還能來一場「空中飛越」的全新體驗！綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日限時推出「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」一泊二食住房專案，可搭乘宜蘭首創的滑索、體驗日式文化、與萌寵互動，展開全新的療癒假期。

全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、橫跨園區中央湖面。旅客從高處疾馳而下，微風拂面、視野開闊，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色，感受速度與美景交織的震撼，為旅程添上最精彩的記憶。

此次專案加碼推出中秋限定免費加人優惠：入住套房及單層庭園Villa雙人房型享第3人免費入住；豪華湖畔Villa則再加碼免費入住至第6人（免費加人入住不含晚餐及園區體驗）。入住旅客可享用日光璽舞壽喜燒套餐或加價升級板前無菜單料理；每房皆贈中秋限定「6吋金沙乳酪蛋糕」。

此外，入住的房客還能換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴暢遊園區、並參與手作和菓子體驗，感受道地日式文化的細膩與趣味；或者親手餵食水豚、梅花鹿、羊駝，更可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及萌兔等可愛小動物。套房與Villa房型再享升級禮遇，包括服飾體驗四選一（Hakama文青袴、經典浴衣、大正浪漫服飾、鬼滅之刃Cosplay）與三選二特色手作（苔球植栽、和菓子、抹茶體驗），加贈虛擬高爾夫一場次。還可用專案價1,299元／雙人（原價1,898元／雙人）加購 SASA PLAY灑畫體驗。

「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」住房專案訂房期間自即日起至2025年10月17日，入住期間至2025年10月20日。官網：www.dwsresort.com.tw，洽詢電話：03-9603 808。 綠舞飯店誠邀旅人相聚慶中秋，套房及單層Villa享免費第3人加人入住；雙層Villa享免費第5人及第6人免費入住優惠。圖/綠舞國際觀光飯店提供 每房皆贈中秋限定「蔓越莓鳳梨酥禮盒」，象徵節慶的團圓與祝福。圖/綠舞國際觀光飯店提供 全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、橫跨園區中央湖面。圖/綠舞國際觀光飯店提供

