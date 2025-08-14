CATCHPLAY TV 為串流用戶打造新世代電視 CATCHPLAY+推專屬頻道方案

許多年輕世代家中已經沒有訂閱第四台，一回家便打開連網電視或手機上YouTube 追新聞、看綜藝與實況節目，但總是得跳過廣告、手動搜尋內容，有時錯過即時直播，或被演算法綁架，讓觀影體驗延遲又碎片化。

今年4月CATCHPLAY推出「CATCHPLAY TV」為以串流為主、時間零碎、喜歡「隨時有東西能看」的新世代用戶打造，不需額外設備、不用滑影片海、不怕錯過內容更新，打開App，新聞、節目、電影通通即時直播、完整播放，省去選擇障礙，也讓觀看變得更直覺，滿足用戶在任何時間、任何裝置上「想看就看」的需求。

今年4月CATCHPLAY TV上線以來，CATCHPLAY+影音平台整合「隨選影劇」與「即時頻道」的雙重觀看模式，吸引新世代用戶。CATCHPLAY TV宣布內容再升級，首度推出全新專屬「頻道方案」，每月只要66元起，可隨時收看超過數十台熱門電視頻道，以及為觀眾量身打造的主題頻道，包含即時新聞、綜藝娛樂、紀實節目、類型電影、戲劇馬拉松與網路人氣節目，內容持續擴充中。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，這項產品鎖定的是一群觀影習慣已經網路化，卻對新聞等電視節目仍高度關注的新世代串流觀眾。CATCHPLAY TV的推出，讓習慣用手機追劇、在通勤中看影片的用戶，也能即時掌握頻道所帶來的最新資訊與娛樂內容，不再被時間與裝置限制；偶爾不知道要追什麼影劇時，看看頻道排好的內容也是不錯的放空方式。

根據統計，CATCHPLAY TV上線後，新聞頻道一直是收視亮點，TVBS新聞台、東森新聞台穩居熱門榜單前段班，證明即使習慣追劇、滑串流，大家對即時新聞還是有高度需求。台視新聞台近期也將陸續上線，以及更多國內外新聞與財經頻道。另外，CATCHPLAY TV同步上線精選的18台主題頻道，從Action爽片台、Horror顫慄台、Winner金獎電影台，到戲劇馬拉松頻道，如《步步驚心》、《我們與惡的距離》，以及TVBS長青節目《食尚玩家》、《地球黃金線》等，還有超受歡迎的娛樂品牌：哈哈台與薩泰爾娛樂，也化身成為24小時專屬頻道，這些原本散落在網路各處的爆款影片如《地區街訪》系列和《狗屎寫手》，現在也能像看電視一樣，隨時打開、隨時接上笑點。

升級成「頻道+訂閱專區」的一般訂閱方案，月付150元起，頻道直播與隨選影劇通通包，無論是想完整欣賞一部電影，還是追一整季影集、即時觀看新聞與綜藝，全都一站滿足。

