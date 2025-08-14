大全聯推寶可夢闖關遊戲 卡牌新品＋限量硬幣一次玩到爽

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
《寶可夢集換式卡牌遊戲謎題巡遊》活動只要完成指定6大解謎關卡，即可獲得限量寶可夢硬幣及活動限定寶可夢貼紙。大全聯/提供
全聯瞄準暑假親子商機，8月15日至8月31日於全台20家門市同步舉辦《寶可夢集換式卡牌遊戲謎題巡遊》活動。參加者可先至服務台領取「解謎手冊」及「皮卡丘紙帽」，進入賣場挑戰6大指定解謎關卡，完成任務即可獲得限量寶可夢硬幣與活動限定貼紙。此次硬幣共推出皮卡丘、夢幻、妙蛙種子、小火龍及傑尼龜等5款經典圖樣，採隨機限量發送，預期將吸引大量粉絲與親子族群參與。

大全聯表示，此次活動不僅鎖定寶可夢粉絲，也特別針對社區親子族群設計，家長可帶著孩子在賣場闖關互動，同時一站購足日常所需，兼顧娛樂與採購，讓小朋友開心闖關、大人輕鬆購物，成為暑假期間解決「帶孩子去哪玩」的好選擇。

此外，全聯同步推出最新寶可夢集換式卡牌與多款大全聯限定周邊商品，吸引粉絲到店體驗遊戲樂趣之餘，也能一次入手多樣收藏品，滿足遊戲體驗與收藏的雙重需求。

大全聯此次與寶可夢合作舉辦「卡牌謎題巡遊」活動，不需消費即可參與，還有機會獲得寶可夢硬幣及活動限定貼紙，預料將掀起一波熱潮。活動同時為親子家庭打造全新互動體驗，讓大小朋友在闖關過程中增進交流、共享樂趣。大全聯強調，未來將持續推出更多元的活動與服務，深化與社區的連結，致力成為最有人情味的社區購物中心。

大全聯表示，除熱鬧登場的《寶可夢集換式卡牌遊戲謎題巡遊》活動外，卡牌新品亦是寶可夢迷關注焦點。最新「超級進化」系列擴充包——「超級勇氣」與「超級交響樂」將於8月15日起在全台部分全聯門市販售，並預計自10月起陸續導入更多卡牌商品。

新系列中，「超級勇氣」收錄能在開局即造成高額傷害的「超級路卡利歐ex」、具備頑強戰鬥力的「超級妙蛙花ex」以及可支援開局策略的「莉莉艾的決意」；而「超級交響樂」則包含可一次性大量增加能量卡的寶可夢，為對戰增添變數。兩款擴充包皆可顯著提升對戰強度，訓練家們可藉此強化牌組實力。

系列擴充包「超級勇氣」與「超級交響樂」單包售價49元，內含5張隨機封入卡牌，另有10包組合Plus同步開售。

大全聯除卡牌新品與熱鬧的活動外，亦同步引進多款正版授權寶可夢周邊商品，讓粉絲一次收藏人氣角色。其中，「寶可夢-Starry Dream2.0系列公仔」以睡覺系列盲盒萌翻登場，皮卡丘、伊布、妙蛙種子等寶可夢進入甜甜夢鄉，每款姿態療癒可愛，採隨機款式販售，增添收藏驚喜，原價249元、特價199元。「寶可夢-萌萌罐系列皮卡丘」則將皮卡丘化身罐裝公仔，每盒皆為隨機造型，兼具趣味與收藏價值，原價349元、特價239元。

此外，「寶可夢變臉公仔精靈球S4」一次收錄6隻經典角色，可隨心情變換多款表情，陪伴玩家喜怒哀樂，原價499元、特價399元。大全聯指出，未來將持續擴充正版授權寶可夢周邊商品陣容，預計引進更多兼具趣味與收藏價值的新品，打造粉絲專屬的多元選擇與購物體驗。

寶可夢迷注意探險即將開始！ 大全聯推限時開跑卡牌解謎任務！大全聯/提供
