台北101珠寶腕錶業績穩健成長 第十三屆珠寶腕錶大賞28日登場

台北101第十三屆《Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞》將於8月28日至9月10日盛大展開。今年匯聚14家國際頂級品牌共襄盛舉，包括：BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、CARTIER、GRAND SEIKO、HUBLOT、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、PANERAI、PIAGET、RADO、TAG HEUER、VAN CLEEF & ARPELS，多款作品為全球限量首度抵台，甚至僅於活動現場獨家亮相，台北101再次成為國際品牌首發之地。

面對全球經濟不確定性與關稅政策升溫，2025年上半年國際珠寶腕錶市場整體買氣明顯趨緩，台灣亦未能倖免。根據瑞士鐘錶工業聯合會（FH）2025年7月最新統計，瑞士鐘錶上半年出口總額達123億瑞士法郎，雖與去年同期相比微幅下滑0.1%，但出口數量卻大減5.7%，從近600萬只降至約558萬只，顯示市場需求顯著萎縮。

在此全球市況保守的氛圍中，台北101逆勢突圍，2025年上半年繳出穩健的銷售成績單，持續保持台灣瑞士鐘錶進口通路龍頭，貢獻全台總額約四分之一的市場份額。此一表現不僅展現品牌對台北101實力的信賴，更彰顯其核心高端客層對珠寶腕錶的高度黏著與收藏信心，成為震盪市況中的少數亮點。

本屆《World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞》雲集各大品牌年度最強鉅作，當中不乏僅於本次活動首度亮相的限量逸品，展現高級製錶工藝與收藏價值的極致。BLANCPAIN以藝術工藝之名，帶來以日內瓦湖與拉沃葡萄園為主題的Métiers d’Art 12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶，搭載掐絲琺瑯描繪、0.05毫米金絲細節與日本琺瑯層疊技法，為藝術與機械完美融合的代表作，並於本屆活動中首度抵台發表。CARTIER以經典珠寶腕錶設計推出Panthère de Cartier 美洲豹玫瑰金鑽錶，首次於本屆WM亮相。玫瑰金錶殼與鑲鑽錶圈搭配半鋪鑲鑽錶鍊，尺寸漸變的明亮式切割鑽石宛如晶瑩雨露，流轉於手腕之間，融合靈動創意與現代優雅。

BVLGARI則以品牌標誌性的超薄美學，發表全球限量11只的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕錶，機芯厚度3.12mm、整錶6.61mm，將機械之聲鑄入極致輕薄之中。GRAND SEIKO帶來Masterpiece系列中最璀璨的代表作：SBGD223珠寶腕錶。錶殼、錶圈與錶冠鑲嵌逾600顆鑽石與黑色尖晶石，搭載Spring Drive 9R01機芯，具備長達192小時動力儲存。全球限量8只。

BREITLING則推出全球唯一的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42三件式套組，融合白色、黑色與隕石錶盤，象徵「日」、「夜」與「星辰」。搭載與La Joux-Perret合作研發的B21陀飛輪計時機芯，完美結合藝術設計與精密機械工藝，呈現宇宙三部曲般的詩性哲學與極致收藏價值。最後，VAN CLEEF & ARPELS以詩意製錶風格推出Lady Arpels Bal des Amoureux Automate 腕錶，演繹戀人於巴黎街角相會的浪漫意象，透過雙逆跳與自主動態機制重現重逢一吻的悸動瞬間。搭配鑽石、白K金與藍寶石鑲嵌，為女性藏家獻上一款結合情感與美學的夢幻逸品。

台北101 World Masterpiece不只是品牌年度鉅作的首發舞台，更是高端藏家每年引頸期盼的收藏盛會。無需出國，即可一次賞盡多款限量逸品，此VIP鑑賞規模與陣容在全球亦屬罕見。活動期間將結合多元講座、體驗與私密鑑賞，讓VIP在高空場域中親身感受品牌精神與工藝美學，回應高資產客群對「專屬體驗」與「精緻生活」的極致追求。WM正值台北101週年慶黃金週（8月28日至10月12日）期間，同步祭出珠寶腕錶消費最高9%回饋，為年度入手藏品創造最具價值的絕佳時機。2025台北101 World Masterpiece活動採邀約制，將於8月28日舉行VIP預展會，僅提供台北101頂級會員享有。

