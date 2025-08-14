帶著毛孩去旅行！這3家飯店迎萌寵 專屬備品、俱樂部齊登場

想帶著毛孩一起去旅行，星飯店推出各種款待專案，讓萌寵變身貴客，打造專屬備品、獨享俱樂部，讓家中毛孩也能度假享禮遇。

太魯閣晶英酒店「寵物同房入住計畫」全面升級，攜手「BONDI WASH」和「法國皇家」兩大寵物品牌，推出「與喵汪趣旅行」住房專案，每日開放兩間行館樓層的「文山套房」，以及兩間休閒樓層的「山嵐客房」，可與寵物同房，房內備有毛孩的專屬寢具、清潔用品與營養濕糧，與毛孩一同享受精彩的山林之旅。專案內含雙人一泊二食與一位毛孩入住，每房價格13,500元起。

其中，毛孩將享有專屬床墊、毛巾、迎賓小點心、外出散步用的拾便袋與濕紙巾等「毛孩入住備品」。若為貓咪入住，則另準備貓砂與貓砂盆，讓毛孩成為備受尊重的「房客」。預訂專案再送BONDI WASH提供的「白千層與檸檬草潔毛精」和「芳香噴霧」寵物呵護組，法國皇家則提供針對貓犬需求的主食濕糧。

理想大地主打「毛樂地俱樂部 PP Club」，除了是毛爸媽們旅行時溫暖交流的平台，也是毛孩歡樂見面會的場地。即起加入毛樂地俱樂部官方LINE@，入會即可獲得100點數入會禮，可現場兌換拾便器一組；會員透過飯店官網或電話訂房、入住寵物房型可享9折優惠、回娘家專案可享85折，入住的每位毛孩將有專屬名牌，另將不定期舉辦會員專屬活動，例如寵物健康講座、寵物美食分享等，毛孩歡樂慶生也將贈送生日蛋糕與小禮物。

高雄中央公園英迪格酒店去年即推出「INtopia英托邦寵物友善住房」，至今為高雄唯一、網路聲量最高的寵物友善國際級連鎖酒店。即起至年底首度與國際寵物營養專家法國皇家攜手合作，凡入住「INtopia英托邦寵物友善住房」，即贈法國皇家主食濕糧乙包，完善毛孩在旅程中的營養照護。此外，寵物房型中提供的主食濕糧產品包含DMW皮膚保健犬主食濕糧、DGW腸胃保健犬主食濕糧，及針對貓咪準備的STW感官饗宴™ 豐富鮮味主食濕糧，不僅增加毛孩家庭旅遊途中的便利性，也為汪喵寶貝們提供安心健康的飲食支持。 高雄英迪格酒店Intopia寵物友善住宿。圖／高雄英迪格提供 太魯閣晶英酒店「與喵汪趣旅行」住房專案21000元起，另可加價3600元慶生套組。含3吋特製生日蛋糕與布置氣球。圖／太魯閣晶英酒店提供 高雄英迪格酒店Intopia寵物友善住宿。圖／高雄英迪格提供 太魯閣晶英酒店從收養浪犬「太妹」成為首席快樂犬，到協助浪貓完成絕育與醫療，並成為飯店的「安全官」，酒店相信：尊重生命，才能真正打造溫柔有感的企業文化。圖／太魯閣晶英酒店提供

商品推薦