劉嘉玲、容祖兒都是座上賓！「港灣壹號」總廚限期客座台北君悅

劉嘉玲、容祖兒及許多港星最愛餐廳之一的「港灣壹號One Harbour Road」，同時蟬聯2年「香港澳門米其林指南」推薦餐廳，總廚帶領團隊抵台，客座台北君悅漂亮廣式海鮮餐廳，即日起至9月2日推出「匠心粵饌．風華獻藝」客座饗宴。

此套餐由漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源與香港總廚陳漢章，四手演繹經典粵菜精髓，以創新料理技藝呈獻水晶皮蛋子薑、竹影山珍如意粿、椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦、梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯等獨創招牌菜，單點價自320元至1,580元。活動期間用餐消費滿600元以上，還有機會抽中免費海陸套餐（價值2,728元）。

港灣壹號由中菜行政總廚陳漢章師傅領軍，他擁有逾30年深厚的粵菜經驗，曾於香港康得思酒店的米其林一星粵菜食府「明閣」、香港喜來登酒店「天寶閣」鑽研廚藝。2018年與已故粵菜名家江獻珠女士合作，以精湛手藝征服香港政商名流味蕾。其向來秉持「順應時節、珍惜食材（Respect the seasons, cherish the ingredients）」的料理哲學，嚴選當季時令與永續食材入饌，結合創新烹調技藝，匠心演繹傳統粵菜之美。

陳漢章此次應台北君悅歡慶35周年之約首度訪台，與漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源共同掌廚，以台灣當季鮮蔬與時鮮海味，搭配香港正宗調料，完美復刻共18道港灣壹號的名菜佳餚。例如「麻辣鮮蝦魚米餃」，採用澎湖草蝦與圓鱈，搭配胡蘿蔔、四季豆、芹菜，以及XO醬、花椒油、辣椒油、蒜頭等特製醬汁調味提鮮，再以手工餃皮包覆蒸，鮮香爽口、一抹微辣帶勁。另一款港點「竹影山珍如意粿」為精緻素食料理，6道工序匠心費時，入口鮮潤宜人、甘甜馥韻。

灣仔饕客私藏必點，則是港灣壹號限定的「水晶皮蛋子薑」，陳漢章改良傳統廣東開胃菜，以白米醋、砂糖醃漬嫩薑一周，再將醃薑水混入魚膠粉製成晶透水晶凍，嵌入屏東的糖心皮蛋與子薑碎，口感滑嫩、酸爽開胃。

熱菜首推「椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦」，展現粵菜鮮味與無錫菜醬香，甜中帶鮮、醇厚不膩。另一道「鮮花椒蟲草花蒸龍躉柳」以清蒸手法體現食材本味，清香微麻、麻香提鮮。

港灣壹號人氣不敗的經典炒飯「梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯」，以天然紅菜頭汁蒸煮米飯，拌入鮮干貝丁、梅乾菜、叉燒及調味大火快炒，鑊氣飄香，綴以酥炸脆米置頂。章師傅笑說，「兒子對吃飯總沒有興趣，這道菜是我用心為他設計，把營養、美味與趣味結合起來。」從父愛出發的料理，成功擄獲孩子的味蕾，更是餐廳的鎮店招牌。

甜品「石榴蘆薈甘露」則是楊枝甘露的創新版，章師傅分享：「這是現代版的港式糖水，希望大家帶著這份清甜美好，為用餐時光畫下完美句點。」

訂位可查：https://bit.ly/2025_PL_GuestChef，或電洽：02-2720-1230。

