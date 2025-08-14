快訊

桃園冷飲節23~24日清涼登場 抽首爾來回機票、郵輪大獎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園冷飲節抽機票、郵輪旅遊、機車等大獎。記者鄭國樑／攝影
桃園冷飲節抽機票、郵輪旅遊、機車等大獎。記者鄭國樑／攝影

時序雖已入秋，但天氣依然炎熱，桃園經發局23日（周六）至24日（周日）下午4點至10點，在藝文園區廣場推出第一屆「桃園冷飲節」，清涼登場結合國際、多元、在地農業與創意設計，打造盛大飲品Bubble市集。

經發局今天在市府舉辦冷飲節宣傳活動，現場超過120家人氣品牌現身，從手搖飲、各國啤酒、風格下酒菜到甜點，視覺與味覺的饗宴，現場結合在地小農與創意冷飲，打造「小農好桃飲」專區，包含前進巴黎奧運的佳麗果物推出的「辣果茶」、台灣第一味TEATOP限量發售「夏戀蜜桃」、HOME ICE綿綿冰及憋氣檸檬，同步推出甜桃凍飲及桃心冰淇淋；奉茗堂特別與桃園青農及恆器製酒跨界推出「紅玉地瓜燒酒」精彩可期，除了台灣特色酒品，現場還有來自世界的異國美食啤酒區，包括法國、澳洲，日本，德國等異國飲品與精釀啤酒。

經發局長張誠表示，桃園冷飲節還打造放電無極限的涼夏樂園，現場設置了紙撕畫、撈金魚等夏季消暑活動，另有3公尺高巨型扭蛋機，於活動市集消費300元，即可親手轉出驚喜好禮，集結超過百項品牌獨家禮品，包括冷飲節限定Don Don Donki聯名保冷袋、可口可樂公司旗下喬亞咖啡、黑松公司百年紀念瓶、台啤、金車波爾、茶韻、大溪老茶廠、乖乖等近百項好禮，轉轉都有驚喜。周邊邀請多組深受親子歡迎的表演團隊輪番演出，包括創意兒童劇團、驚奇特技秀與音樂互動表演，還有好玩好康連環送，消費滿額600元抽大獎，獎項除了桃園、首爾五天四夜雙人遊自由行機票、探索星號基隆-石垣島郵輪券，還有電動機車及實用家電等，以及桃園獨家與日本知名連鎖「Don Don Donki」合作，推出限定專屬保冷袋，聯名設計款充滿創意趣味，限量2000個。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園 巴黎奧運

