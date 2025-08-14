文淇宋威龍同框 GUCCI情人節形象廣告 演繹自白晝至深夜的真心相伴

情人節將至，GUCCI發表了2025七夕情人節形象廣告，由品牌大使文淇與宋威龍入鏡，場景變幻於開闊的自然景觀與城市街道風景中，從白晝到深夜，同時GUCCI亦推薦了情人節推薦單品，為情意以浪漫、唯美定型。

過去作品包含《我與你的光年距離》、《我的青春都是你》的宋威龍，近期還有新作「驕陽似我」與中國女星趙今麥演出CP；台灣女星文淇則是在演出《血觀音》後，近年多在中國發展，今年二月並曾身穿Gucci 2025早秋系列白色禮服、氣質亮相第75屆柏林國際電影節。

在最新的七夕情人節形象廣告中，文淇與宋威龍、模特兒們演繹了一種年少輕狂的印象；她（他）們時而展現自我、時而在河堤邊並排而坐，從白天的河岸邊以致夜深時分的夜色與摩托車上的依偎，復將情人節的定義從戀人擴大為有情之人。

本系列的推薦單品首推GG Emblem系列包款，結合品牌經典的GG壓紋皮革並帶來水桶包、肩背包的多元選擇，同時GG Emblem系列包款並推薦「加碼」Flora花卉圖騰的絲巾，可自由纏繞造型、增添變化創意。大容量的GG Monogram帆布背包與旅行手提包都換上了全新綠色調，Web綠紅綠織帶也成為了GUCCI的隱形簽名。

配件則有一雙女款紅色皮革芭蕾舞鞋，鞋楦除有拼接設計和GG字樣，並加以小巧討喜的蝴蝶結，同時強調Made in Italy於義大利當地製造。入門價位單品則首推GUCCI銀飾項鍊與同系列手環，訂價約自12,400至13,700元不等，將心意轉化為真心白銀、輕奢相伴。 GUCCI的情人節形象廣告場景變幻於開闊的自然景觀與城市街道，展現從白晝到深夜的真心相伴。圖／GUCCI提供 GUCCI 紅色皮革芭蕾舞鞋，32,700元。圖／GUCCI提供 GUCCI近日發表了2025七夕情人節形象廣告，並邀請品牌大使文淇與宋威龍同框入鏡。圖／GUCCI提供 GUCCI銀飾項鍊，13,700元、同系列手鍊，12,400元。圖／GUCCI提供 GUCCI Neo Original帆布後背包，82,800元。圖／GUCCI提供

