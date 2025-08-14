火影迷衝了！「一樂拉麵」插旗北車商圈　漢堡王「我愛羅、雛田」登場

火影迷站出來！以火影忍者為主題的「一樂拉麵」，即將進駐台北車站商圈開設新店，帶來豐富的沉浸式體驗；自7月起跑的「漢堡王×火影忍者」聯名公仔活動則是進入第二波，由「我愛羅」與「雛田」接力登場。

人氣動漫「火影忍者」拉麵主題店「一樂拉麵」即將於10月3日正式進駐台北車站商圈，並預計在8月20日起試營運。店內除了全新打造的沉浸式場景外，還有呼應動漫角色的「一樂招牌豚骨拉麵」、「火遁爆辛拉麵」等特色餐點。同時並販售鑰匙圈、帽子、杯墊、飲料提袋等一系列兼具實用性的週邊商品，為火影迷們提供滿滿的查克拉。

在「火影忍者」的劇情中，「一樂拉麵」見證許多故事的發展，乃是極具代表性的場景之一。新登場的「火影忍者一樂拉麵 台北城中店」位於開封街上，店內重現動畫中一樂拉麵的氛圍，讓粉絲彷彿置身木葉忍者村。餐點部份，則延續供應有「一樂招牌豚骨拉麵（260元）」、「一樂豚骨味噌拉麵（310元）」、「火遁 爆辛拉麵（430元）」等多種品項，還有「傳說中的三忍」系列，提供炸豬排丼飯、火烤骰子牛丼飯等品項，許多餐點名稱、內容，也都能令粉絲產生共鳴。

除此之外，店內還提供有陶瓷杯墊、帽子、筆電保護套、金屬鑰匙圈、壓克力燈等多種火影忍者週邊。預計正式開幕後，還會設計「火影角色快閃」、「任務打卡挑戰」、「限定聯名商品」等豐富活動，打造屬於粉絲的忍者美食據點。

「漢堡王」繼7月下旬推出「火影忍者」聯名活動後，即日起再推出第二波的兩款週邊公仔，包括有兼具英雄與反派形象的「我愛羅」，以及溫柔堅毅、深愛著鳴人的「雛田」，等著粉絲帶回家。

在此次的聯名活動中，漢堡王推出「火影華堡公仔餐」與「火影雞排堡公仔餐」，每套除了火影華堡／火影雞排堡、火影地瓜薯與中杯飲料，並會附上隨機的「火影忍者公仔」1隻，每套286元。其中「火影華堡」以華堡為基礎升級，搭配日式照燒醬、炸洋蔥、起士片與培根，風味再提昇；「火影雞排堡」則是將炸雞腿排搭配照燒醬、番茄、生菜、炸洋蔥和起士片，大口滿足。至於「火影地瓜薯」更是使用鳴人造型包裝盒，兼具樂趣與視覺感。

隨餐搭配的公仔，首波為「鳴人」和「小櫻」，本波則是「我愛羅」與「雛田」適合粉絲蒐集。預計8月19日再推出「佐助」和「李洛克」、9月2日起則推出「卡卡西」與「寧次」。若購買「無公仔套餐」，隨餐還有「火影皇冠帽」，共計5款造型。漢堡王並打造線上任務，粉絲有機會獲得「火影地瓜薯39元優惠券」、「漢堡王火影聯名T恤」等不同贈禮。 針對不搭配公仔的火影套餐，隨餐搭配有「火影皇冠帽」，共計5款造型。圖／漢堡王提供 「漢堡王×火影忍者」聯名活動第二波起跑，包括有「我愛羅」以及「雛田」登場。圖／漢堡王提供 「一樂拉麵」店內處處可以看到火影忍者的元素。圖／一樂拉麵提供 「一樂拉麵」店內供應有多款主題週邊商品。圖／一樂拉麵提供

