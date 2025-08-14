「500甜｜甜點派對」明起一連三天登場 加碼集點活動抽甜點禮盒
想要一口氣品嘗到當紅排隊的甜點店家嗎？周末就要「500甜｜甜點派對」來場療癒盛宴吧。台灣首份甜點指南「500甜」將於明天正式公布，並同步於明天至8月17日於BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦「500甜｜甜點派對」，匯聚超多當紅甜點品牌，且購買門票或禮盒套票還有機會抽中「三星Galaxy Z系列」最新上市的話題摺疊手機，入場還有集點挑戰，只要完成任務，就有機會把甜點禮盒帶回家。
首屆500甜｜甜點派對邀請眾多甜點品牌與店家齊聚，包含「Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作」、「某某甜點」、「Double V」、「Le Ruban 法朋烘焙甜點坊」、「TERRA 土然巧克力專門店」、「Brillante 星忱甜點」、「COFE喫茶咖啡」、「春美冰菓室」、「丘香Sake bar」、「興波咖啡Simple Kaffa」、「Chubby Doo」等。
三天活動日也都有強勁品牌各自現身，分別為預約制甜點概念店「栗林裏Li lin li」（8月15日）、台灣首間板前甜點店「akeruE Dessert」（8月16日）和劇場式甜點沙龍「SEASON Artisan Pâtissier」（8月17日）。從藝術甜點到Fine Dining盤式創作，每天都能品嘗不同風格主廚操刀的美感甜點。
購買門票／套票抽手機 還有集點挑戰送好禮
全球消費性電子領導品牌三星是500甜2025指定手機，全新推出「史上最輕薄摺疊機」的三星Galaxy Z Fold7與Z Flip 7折疊旗艦手機，讓手機能成為走入日常、兼具浪漫與實用的時尚配件。不僅外型美，內在更能多工切換、Galaxy AI協作，能把握每次靈感出現的瞬間。只要單獨購買甜點派對門票就有機會抽中三星Galaxy Z Fold7，購買禮盒套票組能抽三星Galaxy Z Flip7。
「500甜｜甜點派對」每天入場前200位粉絲可獲得Cheers氣泡水乙瓶，現場更推出「集點活動」，只要到服務台領取集點卡，第一步現場任一攤位不限金額消費、第二步至任一指定攤位（麥卡倫 The Macallan、雪鐵龍 CITROËN、三星 Galaxy、日立 Hitachi）完成指定任務、第三步於500甜打卡區完成指定任務，就有機會抽中Feeling18、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室與臺中市十大伴手禮（鴻鼎菓子）所提供的好禮。
500甜2025甜點派對
活動日期：2025年8月15-17日（周五至日）
開放時間：
8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00
活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1）
票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開
購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb
＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利
＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段
500甜 The First Taiwan Sweets Guide
#500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南
主辦單位：500輯
指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗
指定手機：三星Galaxy系列
合作夥伴：HITACHI、福樂
贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
