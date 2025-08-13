嘉儀、伊萊克斯推洗碗機新品 主打洗烘合一功能專為台灣家庭需求打造

洗碗機已經成為現代家庭必備最實用家電之一，不僅能解放雙手、提升清潔效率，還兼顧衛生與收納需求。面對台灣多元的廚房空間與餐飲習慣，品牌紛紛推出更貼近在地需求的機種。嘉儀企業全新「KE烘碗洗碗機」與伊萊克斯「極淨呵護300安心乾系列」，分別以靈活安裝、烘乾殺菌及智慧洗程等特色搶攻市場，滿足不同家庭對潔淨、節能與便利的高標準。

嘉儀企業深刻洞察台灣家庭的實際需求，宣布推出自有品牌新品「KE烘碗洗碗機」，主打「是烘碗機、也是洗碗機」，專為台式公寓廚房設計，最低76.5公分高度免改櫃即可安裝，兼具烘乾與洗淨功能。獨立熱風烘碗以45°C均溫熱風搭配UV紫外線除菌及冷熱風循環換氣，保護餐具同時確保衛生；7天乾燥儲存技術與雙風扇設計，持續168小時循環換氣，防潮防異味，化身會呼吸的碗櫃。

內建7種洗程、最高75°C洗淨溫度，「智慧洗」導入AI偵測自動調整水溫與時間，兼顧效率與節能。可設定單層分區清洗，省水省電，搭配5組沖水臂全方位覆蓋不同層架；貼心三層碗籃設計充分考量台灣家庭餐具使用習慣，上碗籃、餐具籃還可彈性調整高度，16人份大容量，完美對應台灣傳統家庭對收納、與清潔的要求。

伊萊克斯觀察到，消費者除追求洗碗機省力與高效率，也重視烘乾與空間設計，宣布全新推出「極淨呵護300安心乾系列」，涵蓋精巧的45公分至15人份大容量款，並有全嵌式與獨立式配置，建議售價36,900元起。新品最大特點是全系列均搭載AirDry自然風乾與「自動開門」技術，洗程結束機門自動開啟，引入氣流帶走濕氣，並配備Turbo超效烘乾系統，透過熱冷空氣交換加速乾燥，防止積水與霉味。

洗淨功能提供25分鐘快洗、衛生殺菌等多種模式，濁度感測器則可自動調整洗程；分層清洗與節能模式兼顧省水省電。部分洗程中還可加入衛生殺菌功能，以近70°C熱水沖洗10分鐘，有效去除油垢與細菌，尤其適合嬰幼兒與寵物餐具，或是聚餐宴客後使用。彈性碗籃設計包含餐具抽屜、可調式上碗籃與大容量下層，能穩固收納中式炒鍋、西式大盤等各類器皿，滿足多元家庭需求。 KE烘碗洗碗機配備5組強力沖水臂，針對不同區域徹底沖洗，讓碗盤潔淨又省水省電。記者黃筱晴／攝影 KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，3層碗籃大容量設計能輕鬆容納16人份餐具。記者黃筱晴／攝影 伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，打造出兼具靈活性與容量的彈性收納碗籃設計。圖／伊萊克斯提供 伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，為歐美品牌同級產品中全系列搭載「自動開門」技術，助徹底揮別碗盤水痕與濕氣。圖／伊萊克斯提供 KE烘碗洗碗機可讓使用者依據清洗需求與餐具數量分區清洗，上碗籃可上下調整高度，擺放空間更彈性。圖／嘉儀企業提供 伊萊克斯特別提供免費場勘服務，購機享免費到府安裝，再加贈Finish亮碟洗碗3件組，立即開啟一鍵搞定碗盤清潔的全新日常。圖／伊萊克斯提供 KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，可輕鬆擺放大量中式杯盤。記者黃筱晴／攝影 KE獨立式烘碗洗碗機內建7種洗程，能以最高75°C高溫洗淨餐具，同時具備熱風烘碗、7天乾燥儲存功能。圖／嘉儀企業提供 嘉儀KE烘碗洗碗機的7天乾燥儲存行程，有效保持碗盤乾燥，兼顧烘乾與收納需求。記者黃筱晴／攝影 最上層餐具籃亦可左右分別上下調整高度。記者黃筱晴／攝影

