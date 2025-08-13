快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

嘉儀、伊萊克斯推洗碗機新品 主打洗烘合一功能專為台灣家庭需求打造

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新嘉儀「KE烘碗洗碗機」具備洗碗及烘碗雙重功能，提供獨立式、半嵌式與全嵌式3種選擇，建議售價新台幣27,500元起。記者黃筱晴／攝影
全新嘉儀「KE烘碗洗碗機」具備洗碗及烘碗雙重功能，提供獨立式、半嵌式與全嵌式3種選擇，建議售價新台幣27,500元起。記者黃筱晴／攝影

洗碗機已經成為現代家庭必備最實用家電之一，不僅能解放雙手、提升清潔效率，還兼顧衛生與收納需求。面對台灣多元的廚房空間與餐飲習慣，品牌紛紛推出更貼近在地需求的機種。嘉儀企業全新「KE烘碗洗碗機」與伊萊克斯「極淨呵護300安心乾系列」，分別以靈活安裝、烘乾殺菌及智慧洗程等特色搶攻市場，滿足不同家庭對潔淨、節能與便利的高標準。

嘉儀企業深刻洞察台灣家庭的實際需求，宣布推出自有品牌新品「KE烘碗洗碗機」，主打「是烘碗機、也是洗碗機」，專為台式公寓廚房設計，最低76.5公分高度免改櫃即可安裝，兼具烘乾與洗淨功能。獨立熱風烘碗以45°C均溫熱風搭配UV紫外線除菌及冷熱風循環換氣，保護餐具同時確保衛生；7天乾燥儲存技術與雙風扇設計，持續168小時循環換氣，防潮防異味，化身會呼吸的碗櫃。

內建7種洗程、最高75°C洗淨溫度，「智慧洗」導入AI偵測自動調整水溫與時間，兼顧效率與節能。可設定單層分區清洗，省水省電，搭配5組沖水臂全方位覆蓋不同層架；貼心三層碗籃設計充分考量台灣家庭餐具使用習慣，上碗籃、餐具籃還可彈性調整高度，16人份大容量，完美對應台灣傳統家庭對收納、與清潔的要求。

伊萊克斯觀察到，消費者除追求洗碗機省力與高效率，也重視烘乾與空間設計，宣布全新推出「極淨呵護300安心乾系列」，涵蓋精巧的45公分至15人份大容量款，並有全嵌式與獨立式配置，建議售價36,900元起。新品最大特點是全系列均搭載AirDry自然風乾與「自動開門」技術，洗程結束機門自動開啟，引入氣流帶走濕氣，並配備Turbo超效烘乾系統，透過熱冷空氣交換加速乾燥，防止積水與霉味。

洗淨功能提供25分鐘快洗、衛生殺菌等多種模式，濁度感測器則可自動調整洗程；分層清洗與節能模式兼顧省水省電。部分洗程中還可加入衛生殺菌功能，以近70°C熱水沖洗10分鐘，有效去除油垢與細菌，尤其適合嬰幼兒與寵物餐具，或是聚餐宴客後使用。彈性碗籃設計包含餐具抽屜、可調式上碗籃與大容量下層，能穩固收納中式炒鍋、西式大盤等各類器皿，滿足多元家庭需求。

KE烘碗洗碗機配備5組強力沖水臂，針對不同區域徹底沖洗，讓碗盤潔淨又省水省電。記者黃筱晴／攝影
KE烘碗洗碗機配備5組強力沖水臂，針對不同區域徹底沖洗，讓碗盤潔淨又省水省電。記者黃筱晴／攝影
KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，3層碗籃大容量設計能輕鬆容納16人份餐具。記者黃筱晴／攝影
KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，3層碗籃大容量設計能輕鬆容納16人份餐具。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，打造出兼具靈活性與容量的彈性收納碗籃設計。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，打造出兼具靈活性與容量的彈性收納碗籃設計。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，為歐美品牌同級產品中全系列搭載「自動開門」技術，助徹底揮別碗盤水痕與濕氣。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極淨呵護300安心乾系列洗碗機，為歐美品牌同級產品中全系列搭載「自動開門」技術，助徹底揮別碗盤水痕與濕氣。圖／伊萊克斯提供
KE烘碗洗碗機可讓使用者依據清洗需求與餐具數量分區清洗，上碗籃可上下調整高度，擺放空間更彈性。圖／嘉儀企業提供
KE烘碗洗碗機可讓使用者依據清洗需求與餐具數量分區清洗，上碗籃可上下調整高度，擺放空間更彈性。圖／嘉儀企業提供
伊萊克斯特別提供免費場勘服務，購機享免費到府安裝，再加贈Finish亮碟洗碗3件組，立即開啟一鍵搞定碗盤清潔的全新日常。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯特別提供免費場勘服務，購機享免費到府安裝，再加贈Finish亮碟洗碗3件組，立即開啟一鍵搞定碗盤清潔的全新日常。圖／伊萊克斯提供
KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，可輕鬆擺放大量中式杯盤。記者黃筱晴／攝影
KE烘碗洗碗機符合台灣家庭使用習慣，可輕鬆擺放大量中式杯盤。記者黃筱晴／攝影
KE獨立式烘碗洗碗機內建7種洗程，能以最高75°C高溫洗淨餐具，同時具備熱風烘碗、7天乾燥儲存功能。圖／嘉儀企業提供
KE獨立式烘碗洗碗機內建7種洗程，能以最高75°C高溫洗淨餐具，同時具備熱風烘碗、7天乾燥儲存功能。圖／嘉儀企業提供
嘉儀KE烘碗洗碗機的7天乾燥儲存行程，有效保持碗盤乾燥，兼顧烘乾與收納需求。記者黃筱晴／攝影
嘉儀KE烘碗洗碗機的7天乾燥儲存行程，有效保持碗盤乾燥，兼顧烘乾與收納需求。記者黃筱晴／攝影
最上層餐具籃亦可左右分別上下調整高度。記者黃筱晴／攝影
最上層餐具籃亦可左右分別上下調整高度。記者黃筱晴／攝影

餐具 洗碗機

延伸閱讀

室溫下如何延長麵包保鮮期？專家建議遠離廚房2種電器

水壺黏膩、有異味…細菌數量恐達馬桶4萬倍！專家揭正確清洗頻率

洗衣機水溫設定有學問 專家揭溫水洗滌其實難殺菌又浪費水

一個月電費近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：費用直接砍半

相關新聞

嘉儀、伊萊克斯推洗碗機新品 主打洗烘合一功能專為台灣家庭需求打造

洗碗機已經成為現代家庭必備最實用家電之一，不僅能解放雙手、提升清潔效率，還兼顧衛生與收納需求。面對台灣多元的廚房空間與餐...

獨／入選全台十大拉麵店！「山嵐拉麵」大安店熄燈 粉絲：好可惜

粉絲哭哭！人氣連鎖拉麵「山嵐拉麵」在8月13日晚間發布公告，指出「山嵐拉麵 大安店」將在8月31日結束營業。隨著大安店熄...

獨／登台8年！最後一間「珍寶海鮮」熄燈 網友：只能去新加坡吃了

把握最後的機會！來自新加坡、以「辣椒螃蟹」著稱的「珍寶海鮮」在8月13日發布公告，表示將於8月31日結束營業。隨著最後一...

叛逆風妹妹比姊姊還亮眼？Miu Miu吸金274億背後秘辛起底了！

Prada集團近日發表2025上半年財報數字，集團之一的Miu Miu半年營收為7.8億歐元、折合台幣約274億元，與去...

李珠珢首登台北101觀景台當一日店長 粉絲現場換裝情侶裝願望達成

韓籍富邦啦啦隊女神、「珠珠寶貝」李珠珢今日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，現場集結一票男粉，...

最美名媛何超蓮化身粉紅仙女 登台賞Chaumet 2025頂級珠寶

法國珠寶世家Chaumet自即日起至8月17日止於台北舉辦頂級珠寶展，聚焦今年七月初甫於西班牙發表的全新「Jewels ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。