聽新聞
0:00 / 0:00
獨／入選全台十大拉麵店！「山嵐拉麵」大安店熄燈 粉絲：好可惜
粉絲哭哭！人氣連鎖拉麵「山嵐拉麵」在8月13日晚間發布公告，指出「山嵐拉麵 大安店」將在8月31日結束營業。隨著大安店熄燈，未來山嵐拉麵將僅剩下「古亭店」，以及位於花蓮安通溫泉飯店內的「安通溫泉店」。
源自日本札幌的「山嵐拉麵」，自2016年登台，店內主打豚骨湯頭為基底的日式拉麵，包括有白湯、紅湯、海湯等不同選擇，也經常推出期間限定的口味，獲得不少拉麵愛好者的青睞，還曾被台灣拉麵愛好會評選為「全台十大拉麵店」之一。
在消費者支持之下，山嵐拉麵過去曾開設古亭、公館、大安、板橋、林森、忠孝、台中一中等分店，但是隨著時代轉變，版圖逐漸變動，目前大台北僅剩下「大安」、「古亭」兩間門市。此次公告即將熄燈的「大安店」鄰近台北捷運科技大樓站，在google map累積超過800則評論，平均獲得4.3分。隨著停業公告出爐，粉絲也表示「好可惜」
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言