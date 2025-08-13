快訊

獨／入選全台十大拉麵店！「山嵐拉麵」大安店熄燈 粉絲：好可惜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
山嵐拉麵。圖／擷取自山嵐拉麵 台灣總店粉絲頁
山嵐拉麵。圖／擷取自山嵐拉麵 台灣總店粉絲頁

粉絲哭哭！人氣連鎖拉麵「山嵐拉麵」在8月13日晚間發布公告，指出「山嵐拉麵 大安店」將在8月31日結束營業。隨著大安店熄燈，未來山嵐拉麵將僅剩下「古亭店」，以及位於花蓮安通溫泉飯店內的「安通溫泉店」。

源自日本札幌的「山嵐拉麵」，自2016年登台，店內主打豚骨湯頭為基底的日式拉麵，包括有白湯、紅湯、海湯等不同選擇，也經常推出期間限定的口味，獲得不少拉麵愛好者的青睞，還曾被台灣拉麵愛好會評選為「全台十大拉麵店」之一。

在消費者支持之下，山嵐拉麵過去曾開設古亭、公館、大安、板橋、林森、忠孝、台中一中等分店，但是隨著時代轉變，版圖逐漸變動，目前大台北僅剩下「大安」、「古亭」兩間門市。此次公告即將熄燈的「大安店」鄰近台北捷運科技大樓站，在google map累積超過800則評論，平均獲得4.3分。隨著停業公告出爐，粉絲也表示「好可惜」

