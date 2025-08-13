快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／登台8年！最後一間「珍寶海鮮」熄燈 網友：只能去新加坡吃了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自新加坡的「珍寶海鮮」即將於8月31日結束營業。圖／擷取自珍寶海鮮JUMBO Seafood 粉絲頁
來自新加坡的「珍寶海鮮」即將於8月31日結束營業。圖／擷取自珍寶海鮮JUMBO Seafood 粉絲頁

把握最後的機會！來自新加坡、以「辣椒螃蟹」著稱的「珍寶海鮮」在8月13日發布公告，表示將於8月31日結束營業。隨著最後一間門市熄燈，也宣告2017年登台至今的「珍寶海鮮」正式退出台灣。

自1987年於新加坡創立的「珍寶海鮮」，乃是新加坡極具代表性的海鮮品牌。店內以擁有「新加坡國菜」美譽的「辣椒螃蟹」，還有「胡椒螃蟹」等餐點最具代表性，過去還曾被新加坡旅遊局列為「新加坡十大海鮮餐廳」之首，乃是許多民眾赴星國旅遊的必吃餐廳。2017年，珍寶海鮮正式登台，首店位於新光三越信義新天地A8館，後來又於2018年進駐台中，開設台中中港店。店內提供有一系列招牌餐點，也有豐富的海鮮料理、熱炒菜餚。

雖然獲得許多消費者青睞，但是2021年9月，珍寶海鮮台中中港店結束營業，全台僅剩新光三越A8店。但是在登台8年之際，最後一間門市也發布預告，將於8月31日結束營業。公告中並提醒民眾，如有未使用的優惠券或Ocard點數，請於最後營業日前使用完畢。隨著停業消息出爐，粉絲不捨表示「我超愛的」、「好吃的餐廳又少一間」、「以後只能去新加坡吃了」

海鮮 餐廳 新加坡

延伸閱讀

近地鐵、生活機能超優！新加坡住宿攻略這裡看

新加坡60年國慶 空軍編隊飛行秀博滿堂彩、全場高唱主題曲

新加坡60週年國慶 台灣致贈奈米噴漆蘭花祝賀

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

相關新聞

獨／登台8年！最後一間「珍寶海鮮」熄燈 網友：只能去新加坡吃了

把握最後的機會！來自新加坡、以「辣椒螃蟹」著稱的「珍寶海鮮」在8月13日發布公告，表示將於8月31日結束營業。隨著最後一...

獨／入選全台十大拉麵店！「山嵐拉麵」大安店熄燈　粉絲：好可惜

粉絲哭哭！人氣連鎖拉麵「山嵐拉麵」在8月13日晚間發布公告，指出「山嵐拉麵 大安店」將在8月31日結束營業。隨著大安店熄...

叛逆風妹妹比姊姊還亮眼？Miu Miu吸金274億背後秘辛起底了！

Prada集團近日發表2025上半年財報數字，集團之一的Miu Miu半年營收為7.8億歐元、折合台幣約274億元，與去...

李珠珢首登台北101觀景台當一日店長 粉絲現場換裝情侶裝願望達成

韓籍富邦啦啦隊女神、「珠珠寶貝」李珠珢今日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，現場集結一票男粉，...

最美名媛何超蓮化身粉紅仙女 登台賞Chaumet 2025頂級珠寶

法國珠寶世家Chaumet自即日起至8月17日止於台北舉辦頂級珠寶展，聚焦今年七月初甫於西班牙發表的全新「Jewels ...

登台10年！吉豚屋「豬排丼套餐」買1送1、LeTAO快閃台北101

來自日本的「小樽洋菓子舖LeTAO」，慶祝在台10週年，即日起至10月12日首度進駐台北101設立限定快閃店。店內提供招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。