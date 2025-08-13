獨／登台8年！最後一間「珍寶海鮮」熄燈 網友：只能去新加坡吃了

把握最後的機會！來自新加坡、以「辣椒螃蟹」著稱的「珍寶海鮮」在8月13日發布公告，表示將於8月31日結束營業。隨著最後一間門市熄燈，也宣告2017年登台至今的「珍寶海鮮」正式退出台灣。

自1987年於新加坡創立的「珍寶海鮮」，乃是新加坡極具代表性的海鮮品牌。店內以擁有「新加坡國菜」美譽的「辣椒螃蟹」，還有「胡椒螃蟹」等餐點最具代表性，過去還曾被新加坡旅遊局列為「新加坡十大海鮮餐廳」之首，乃是許多民眾赴星國旅遊的必吃餐廳。2017年，珍寶海鮮正式登台，首店位於新光三越信義新天地A8館，後來又於2018年進駐台中，開設台中中港店。店內提供有一系列招牌餐點，也有豐富的海鮮料理、熱炒菜餚。

雖然獲得許多消費者青睞，但是2021年9月，珍寶海鮮台中中港店結束營業，全台僅剩新光三越A8店。但是在登台8年之際，最後一間門市也發布預告，將於8月31日結束營業。公告中並提醒民眾，如有未使用的優惠券或Ocard點數，請於最後營業日前使用完畢。隨著停業消息出爐，粉絲不捨表示「我超愛的」、「好吃的餐廳又少一間」、「以後只能去新加坡吃了」

