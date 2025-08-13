叛逆風妹妹比姊姊還亮眼？Miu Miu吸金274億背後秘辛起底了！

快訊

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu不僅帶起一波運動鞋聯名風潮，更有鞋款上的雙色鞋帶與蕾絲、珍珠等裝飾性手法。圖／Miu Miu提供
Miu Miu不僅帶起一波運動鞋聯名風潮，更有鞋款上的雙色鞋帶與蕾絲、珍珠等裝飾性手法。圖／Miu Miu提供

Prada集團近日發表2025上半年財報數字，集團之一的Miu Miu半年營收為7.8億歐元、折合台幣約274億元，與去年同期收入成長超過40%，更在消費產業普遍業績修正的2025上半年意外開出超強紅盤。集團頭牌Prada的影響力無遠弗屆，但究竟為什麼Miu Miu能寫下如此亮眼數字？6件事5分鐘認識Miu Miu，同時拆解這位叛逆女孩點石成金的風格變現力。

1：誰是Miu Miu？

Prada集團歷史源自西元1913年，目前Prada是由創辦人最小孫女的Miuccia Prada擔任Prada共同創意總監。相較於都會、極簡風格的Prada，Miuccia Prada在1993年推出以自己小名為品牌名稱的Miu Miu，因此Miu Miu也常被視為Miuccia Prada或Prada的另一個分身或姐妹。

2：和「姊姊」Prada的風格區分？

相較於都會、極簡風格當道的Prada，Miu Miu就像一位個性十足的少女，「做自己」是唯一指南。品牌設計主軸聚焦於混搭、拼接，像是從老奶奶衣櫃撈出經典設計後的翻玩，保有赤子之心的小女孩氣息，但又有一種改造後、乍看之下老派的新派時髦。

3：把球鞋變得跟家家酒一樣好玩

Miu Miu近年帶起的一波風潮莫過於和運動鞋品牌Miu Miu的聯名，從膠囊系列儼然成為常規生產。從仿舊、麂皮到丹寧各種材質都能輕鬆駕馭，尤其像是雙色、蕾絲與珍珠鞋帶的混搭運用，讓球鞋變得像家家酒，好玩、自然帶起一波仿效風潮。

4：不只是仿舊、還要買到好質感

Miu Miu理論上是一位義大利女孩，但服裝風格卻遊走於女孩與女性之間。像是品牌近年便與法國百年童裝品牌Petit Bateau聯名，從材質、衣物結構，將服裝融合了稚氣與童真，一種女性心裡永遠都會保有的俏皮。

5：女孩與所有女孩以外的可能

此外Miu Miu之所以成功的還有一心理上的隱藏設定：Miu Miu成為了女孩與女孩以外的所有可能。Miu Miu同時是現代也懷舊的，可以是小女孩也可以是小女人，她有點孩子氣但同時也有點中性，像是本季Miu Miu便發表了包含孟克鞋、牛津鞋、樂福鞋等多元鞋款，通常都出現在男士的鞋櫃，但Miu Miu一出手？風格總無違和。

6：不只穿好看、Miu Miu女孩還很有想法

不僅如此，Miu Miu從2011年開始了《女人的故事》（Women’s Tales），至今（2025）共發表了29集女性主題短片。每一集都勾勒出女性的夢想、奇想，並以嚴肅但不失趣味的方式讓人重新認識Miu Miu女孩（子）的特色，比女孩自己還懂女孩？難怪獲得市場認同、點石成金。

Miu Miu今年發表的L’Eté夏日形象廣告，其中並與法國百年童裝品牌Petit Bateau二度合作推出了背心、船領T Shirt與內搭褲，皆使用超柔軟條紋棉質針織面料並附專屬聯名包裝。。圖／Miu Miu提供
Miu Miu今年發表的L’Eté夏日形象廣告，其中並與法國百年童裝品牌Petit Bateau二度合作推出了背心、船領T Shirt與內搭褲，皆使用超柔軟條紋棉質針織面料並附專屬聯名包裝。。圖／Miu Miu提供
Ｍiu Miu 2025春夏系列形象廣告Duets，透過模特兒們略帶叛逆的肢體語言與非典型表情，呈現Miu Miu女孩特異獨行的一面。圖／Miu Miu提供
Ｍiu Miu 2025春夏系列形象廣告Duets，透過模特兒們略帶叛逆的肢體語言與非典型表情，呈現Miu Miu女孩特異獨行的一面。圖／Miu Miu提供
Miu Miu小牛皮帶扣布洛克鞋，40,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu小牛皮帶扣布洛克鞋，40,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的Miu Miu Women’s Tales第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，邀請了英國知名導演Joanna Hogg掌鏡，並將於近期於串流平台上公開。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的Miu Miu Women’s Tales第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，邀請了英國知名導演Joanna Hogg掌鏡，並將於近期於串流平台上公開。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2025春夏發表秀，展現輕快、自信以及一種女孩氣質的多元體現。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2025春夏發表秀，展現輕快、自信以及一種女孩氣質的多元體現。圖／Miu Miu提供

品牌 服裝

