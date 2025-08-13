叛逆風妹妹比姊姊還亮眼？Miu Miu吸金274億背後秘辛起底了！

Prada集團近日發表2025上半年財報數字，集團之一的Miu Miu半年營收為7.8億歐元、折合台幣約274億元，與去年同期收入成長超過40%，更在消費產業普遍業績修正的2025上半年意外開出超強紅盤。集團頭牌Prada的影響力無遠弗屆，但究竟為什麼Miu Miu能寫下如此亮眼數字？6件事5分鐘認識Miu Miu，同時拆解這位叛逆女孩點石成金的風格變現力。

1：誰是Miu Miu？

Prada集團歷史源自西元1913年，目前Prada是由創辦人最小孫女的Miuccia Prada擔任Prada共同創意總監。相較於都會、極簡風格的Prada，Miuccia Prada在1993年推出以自己小名為品牌名稱的Miu Miu，因此Miu Miu也常被視為Miuccia Prada或Prada的另一個分身或姐妹。

2：和「姊姊」Prada的風格區分？

相較於都會、極簡風格當道的Prada，Miu Miu就像一位個性十足的少女，「做自己」是唯一指南。品牌設計主軸聚焦於混搭、拼接，像是從老奶奶衣櫃撈出經典設計後的翻玩，保有赤子之心的小女孩氣息，但又有一種改造後、乍看之下老派的新派時髦。

3：把球鞋變得跟家家酒一樣好玩

Miu Miu近年帶起的一波風潮莫過於和運動鞋品牌Miu Miu的聯名，從膠囊系列儼然成為常規生產。從仿舊、麂皮到丹寧各種材質都能輕鬆駕馭，尤其像是雙色、蕾絲與珍珠鞋帶的混搭運用，讓球鞋變得像家家酒，好玩、自然帶起一波仿效風潮。

4：不只是仿舊、還要買到好質感

Miu Miu理論上是一位義大利女孩，但服裝風格卻遊走於女孩與女性之間。像是品牌近年便與法國百年童裝品牌Petit Bateau聯名，從材質、衣物結構，將服裝融合了稚氣與童真，一種女性心裡永遠都會保有的俏皮。

5：女孩與所有女孩以外的可能

此外Miu Miu之所以成功的還有一心理上的隱藏設定：Miu Miu成為了女孩與女孩以外的所有可能。Miu Miu同時是現代也懷舊的，可以是小女孩也可以是小女人，她有點孩子氣但同時也有點中性，像是本季Miu Miu便發表了包含孟克鞋、牛津鞋、樂福鞋等多元鞋款，通常都出現在男士的鞋櫃，但Miu Miu一出手？風格總無違和。

6：不只穿好看、Miu Miu女孩還很有想法

不僅如此，Miu Miu從2011年開始了《女人的故事》（Women’s Tales），至今（2025）共發表了29集女性主題短片。每一集都勾勒出女性的夢想、奇想，並以嚴肅但不失趣味的方式讓人重新認識Miu Miu女孩（子）的特色，比女孩自己還懂女孩？難怪獲得市場認同、點石成金。 Miu Miu今年發表的L’Eté夏日形象廣告，其中並與法國百年童裝品牌Petit Bateau二度合作推出了背心、船領T Shirt與內搭褲，皆使用超柔軟條紋棉質針織面料並附專屬聯名包裝。。圖／Miu Miu提供 Ｍiu Miu 2025春夏系列形象廣告Duets，透過模特兒們略帶叛逆的肢體語言與非典型表情，呈現Miu Miu女孩特異獨行的一面。圖／Miu Miu提供 Miu Miu小牛皮帶扣布洛克鞋，40,500元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu的Miu Miu Women’s Tales第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，邀請了英國知名導演Joanna Hogg掌鏡，並將於近期於串流平台上公開。圖／Miu Miu提供 Miu Miu 2025春夏發表秀，展現輕快、自信以及一種女孩氣質的多元體現。圖／Miu Miu提供

