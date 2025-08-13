聽新聞
0:00 / 0:00
李珠珢首登台北101觀景台當一日店長 粉絲現場換裝情侶裝願望達成
韓籍富邦啦啦隊女神、「珠珠寶貝」李珠珢今日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，現場集結一票男粉，都是專程為了李珠珢而來。
台北101觀景台之前宣布邀請李珠珢擔任一日店長後，同時限量推出125組「店長推薦最愛限定禮包組」，內含黑色飛行外套、塔尖灰色POLO衫與塔尖黑色棒球帽等，上線開賣不到一小時就被粉絲搶光。李珠珢今天特別穿上禮包組裡面的灰色POLO衫現身，購買禮包組拿到「互動體驗券」的粉絲，現場立刻換上POLO衫，彷彿與李珠珢穿上同款情侶裝，手比愛心合照。即使沒搶到禮包組，購買一般門票的旅客及粉絲仍可現場一睹李珠珢。
七夕將近，李珠珢大讚台北101觀景台是「浪漫的約會景點」，也特別在打卡區拍出甜美照。台北101觀景台七夕期間推出雙人同遊GOGOGO套票活動持續熱賣中（即日起至9/30止），兩人同行價999元（原價1,200元），即可登高共享360度城市天際線與浪漫秘境花園，不限情侶約會，閨密打卡或親子同樂都可留下專屬的高空回憶。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言