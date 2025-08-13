李珠珢首登台北101觀景台當一日店長 粉絲現場換裝情侶裝願望達成

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢說度登上台北101觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供
韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢說度登上台北101觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供

韓籍富邦啦啦隊女神、「珠珠寶貝」李珠珢今日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，現場集結一票男粉，都是專程為了李珠珢而來。

台北101觀景台之前宣布邀請李珠珢擔任一日店長後，同時限量推出125組「店長推薦最愛限定禮包組」，內含黑色飛行外套、塔尖灰色POLO衫與塔尖黑色棒球帽等，上線開賣不到一小時就被粉絲搶光。李珠珢今天特別穿上禮包組裡面的灰色POLO衫現身，購買禮包組拿到「互動體驗券」的粉絲，現場立刻換上POLO衫，彷彿與李珠珢穿上同款情侶裝，手比愛心合照。即使沒搶到禮包組，購買一般門票的旅客及粉絲仍可現場一睹李珠珢。

七夕將近，李珠珢大讚台北101觀景台是「浪漫的約會景點」，也特別在打卡區拍出甜美照。台北101觀景台七夕期間推出雙人同遊GOGOGO套票活動持續熱賣中（即日起至9/30止），兩人同行價999元（原價1,200元），即可登高共享360度城市天際線與浪漫秘境花園，不限情侶約會，閨密打卡或親子同樂都可留下專屬的高空回憶。

韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢首度登上台北101觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供
韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢首度登上台北101觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供
韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」。圖／台北101提供
韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」。圖／台北101提供

