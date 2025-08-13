最美名媛何超蓮化身粉紅仙女 登台賞Chaumet 2025頂級珠寶
法國珠寶世家Chaumet自即日起至8月17日止於台北舉辦頂級珠寶展，聚焦今年七月初甫於西班牙發表的全新「Jewels by Nature」系列，揉合大自然意象與珠寶藝術，以當代美學重新詮釋品牌經典植物，並於台北近郊林間打造「Villa Chaumet」以豐富自然景緻襯托珠寶之美。香港名媛何超蓮更特地來台出席展覽，配戴「Fairy Iris仙女鳶尾」項鍊與胸針，優雅演繹Chaumet瑰麗珠寶的魅力。
何超蓮以一襲粉色洋裝，襯托綴滿粉紅、粉藍與紫色尖晶石的鳶尾花項鍊與蜻蜓胸針。她表示自己本身就特別喜歡粉色系的寶石，尤其鍾愛粉鑽，自己就收藏多件粉鑽作品，也擁有一頂Chaumet最負盛名的冠冕作品。對珠寶擁有深厚鑑賞力的媽媽往往會提給她最好的建議，她也經常和媽媽一起配戴家中的珠寶。Fairy Iris系列以珠寶語彙重現約瑟芬皇后的御用畫師Pierre-Joseph Redouté的粉嫩色調植物水彩畫作，項鍊上共五朵鳶尾花呈現自然寫實的姿態，蜻蜓胸針更運用品牌聞名的刀鋒工藝製作，重新詮釋1809年經典設計，翅膀輕薄剔透，極為精美。
「Jewels by Nature」系列作品回顧品牌240多年來豐富多樣的植物作品，將每種花卉重新詮釋為一套主題之作，呈現如同花園內每株花卉各安其所的自然美景。本次主題作品主要分為三個篇章，首個篇章聚焦四季盎然蓬勃的常綠植物，運用祖母綠並結合幸運草和蕨類植物的Clover & Fern套組為一大亮點，有別於以往多以胸針形式呈現幸運草，此次幻化為大型項鍊，與蕨類葉片不對稱環繞；戒指側面以較有深度的設計植物線條點綴，配戴起來視覺上感覺相當飽滿。
此區也展出品牌一月時發表的竹子膠囊系列共10件作品，其獨特之處在於每個關節皆為柔軟的鉸鏈，配戴時能更加服貼，並以抽象直線刻畫竹子，點綴黃金葉片。Oat & Field Star刻畫燕麥的麥穗，不對稱耳環亦可拆卸變化配戴方式。全新亮相的蜜蜂系列，是從品牌經典的蜜蜂家徽延伸出來，每件胸針皆以一對蜜蜂環繞主石，金屬色調會隨主石變化，尺寸精巧亦可當作袖扣或領結別針配戴。
第二展區展出多件一年生花卉植物作品。純白鑽的Dahlia大理花系列以綴滿鑽石的花瓣層次堆疊，是今年少數亦有冠冕的系列之一，冠冕上的五朵大理花皆可拆卸作為項鍊、胸針或髮飾配戴，其風格靈感讓人想起奧地利茜茜公主畫像中髮間綴滿星星的意象。Water-lily睡蓮系列以鏤空的花瓣堆疊盛開美景，項鍊和耳環都可拆卸變化配戴方式。以往以胸針呈現的木蘭花，此次在Magnolia Grandiflora中以一頂精巧的冠冕刻畫花朵從含苞到盛開的過程，並以胸針形式重現了品牌早期一組藍寶石飛鳥經典。
最後多年生植物展區的焦點則是全場單價最高的Carnation康乃馨藍寶石項鍊，中央為一顆重達36.44克拉的斯里蘭卡藍寶石。Sword Lily系列描繪高挑挺直的劍蘭，以紅寶石點綴其間，透過大小不一的花朵表現有機的自然，戒指也可拆換為單寶石戒指。Sweetshrub蠟梅則是以粉色尖晶石表現在亞洲相當少見的歐洲花種，採用Chaumet少見的珍珠串鍊形式，中間部分可拆卸作為獨立胸針。
現場也產展出多款品牌的經典系列新作，例如品牌最受喜愛的冠冕就有多達12頂。今年品牌也推出多款專為男性打造的頂級珠寶，除了可作為袖扣配戴的蜜蜂胸針以外，還有向拿破崙致敬的Triomphe戒指，以王冠造型層層堆疊出充滿幾何感的線條，簇擁中央一顆2克拉以上的祖母綠式切割鑽石，彰顯王者霸氣，繼Joséphine之後也為男仕加冕。品牌標誌的V形白鷺冠設計元素，經典項鍊延伸出全新的雙層款式，提供不同主石的變化選擇；標誌性的麥穗系列，新作在細節上更為生活、麥穗貼合肌膚，並選用更大顆的鑽石呈現。
