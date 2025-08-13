登台10年！吉豚屋「豬排丼套餐」買1送1、LeTAO快閃台北101

來自日本的「小樽洋菓子舖LeTAO」，慶祝在台10週年，即日起至10月12日首度進駐台北101設立限定快閃店。店內提供招牌的「原味雙層起司蛋糕」、「紅茶巧克力夾心餅乾」等甜點，另外還有適合贈禮的「綜合禮盒」。

針對中秋佳節，店內也將推出台灣限定的「「LeTAO中秋綜合禮盒」，一次享受紅茶巧克力夾心餅乾、小樽色內通起司夾心餅乾、小樽色內通牛奶夾心餅乾等3款點心。預計還將陸續推出「夏季芒果蛋糕」、「杏仁抹茶可可豆」、「夏威夷果咖啡可可豆」、「雪之光」等甜點。慶祝快閃登場，活動期間購買3個蛋糕即可獲得LeTAO保冷袋1只；餅乾類滿5,000元贈送限量品牌限定紀念品，數量有限，贈完為止。

同樣是在台10週年，連鎖日式豬排丼「吉豚屋」自8月14日至8月26日，將攜手Uber Eats推出 Uber One會員限定買1送1優惠。活動期間「海老腰內豬排丼＋日式無糖綠茶／果漾芭芒柳」，每份原價380元，限時優惠享買1送1。另外吉豚屋針對10週年所推出的「10週年限定招牌小燈」，目前仍持續贈售至8月31日止。 小樽洋菓子舖LeTAO將提供「原味雙層起司蛋糕」等招牌甜點。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供 「小樽洋菓子舖LeTAO」限時快閃台北101。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供

