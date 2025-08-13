快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

乾杯街邊店布局啟動 黑毛屋雙城店8月14日開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

乾杯集團旗下以「老饕日常鍋物」著稱的日式鍋物品牌「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，於14日正式開幕，啟動街邊店布局策略。為歡慶開幕，推出為期兩個月的多重限定優惠，好康不斷，邀請消費者前來嚐鮮。

黑毛屋自成立以來，店型多集中於百貨與購物中心，至今已展店15間店，隨著百貨商場的店面逐步飽和，品牌啟動更靈活的街邊店策略，深入核心生活圈。首站選址中山區美食聚集地晴光商圈，鄰近中山國小捷運站與雙城夜市，鎖定在地居民、上班族及多元商圈客群，開啟「走入街區、貼近生活」新篇章。

黑毛屋雙城店店鋪面積約53坪，設有50席座位，主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋與摩滋鍋四大經典日式鍋物，及現正熱銷的夏季限定番茄鍋，皆由日本職人匠心研發，呈現正統日式風味。營業時間延長至晚間11點，滿足多元用餐時段需求，讓晚下班的上班族與夜間饕客在一天的尾聲，品味一鍋暖心好味。

肉品陣容涵蓋多樣部位的日本A5和牛、西班牙伊比利豬，以及今年獨家引進、以天然方式飼養的PURE RARE芬蘭豬，380元起即可享受純淨風味與滿滿安心。同時推出不到500元即可品味日本A5和牛的切落火山壽喜燒套餐，兼具高品質與高CP值，滿足現代消費者對健康與美味的雙重追求。

為慶祝雙城店開幕，8月14日至20日期間，凡追蹤黑毛屋官方Instagram並出示給門店人員，即贈價值120元的PURE RARE芬蘭豬五花一份！接著從8月21日到10月20日，凡雙城店將分階段贈送馬茲瑞拉起司和芬蘭PURE RARE豬梅花，讓饕客吃得開心又滿足。

雙城 日本 芬蘭 消費 西班牙 上班族

延伸閱讀

黑毛屋啟動街邊店布局 插旗中山商圈14日開幕、營業至晚間11點

火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到

歐錦賽／馬卡南熱身賽狂轟48分 創芬蘭國家隊生涯新高

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

相關新聞

登台10年！吉豚屋「豬排丼套餐」買1送1、LeTAO快閃台北101

來自日本的「小樽洋菓子舖LeTAO」，慶祝在台10週年，即日起至10月12日首度進駐台北101設立限定快閃店。店內提供招...

復刻米蘭魂！FRASSI午間套餐重現經典 每週五、六限定開吃

追隨FRASSI餐廳主廚 Iacopo Frassi多年的粉絲，應該都對他當年任職台北文華東方酒店義式餐廳Bencott...

黑毛屋啟動街邊店布局 插旗中山商圈14日開幕、營業至晚間11點

以「老饕日常鍋物」著稱的日式鍋物品牌「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，於14日正式開幕，啟動街邊店布局...

台中新光三越拚復業 全館全面盤點更新以「新店誕生規格」重啟

台中七期最熱鬧的地標，新光三越台中中港店經過二月氣爆事件後熄燈了半年，而肩負數千人生計的新光三越為了力拚9月底復業，以安...

7-ELEVEN跨界攜手「吉伊卡哇」！推8款造型鮮食包裝、躍上CITY CAFE主題杯

吉伊卡哇與朋友們出現在7-ELEVEN啦！7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包等獨家...

江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場

闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。