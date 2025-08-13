乾杯街邊店布局啟動 黑毛屋雙城店8月14日開幕

乾杯集團旗下以「老饕日常鍋物」著稱的日式鍋物品牌「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，於14日正式開幕，啟動街邊店布局策略。為歡慶開幕，推出為期兩個月的多重限定優惠，好康不斷，邀請消費者前來嚐鮮。

黑毛屋自成立以來，店型多集中於百貨與購物中心，至今已展店15間店，隨著百貨商場的店面逐步飽和，品牌啟動更靈活的街邊店策略，深入核心生活圈。首站選址中山區美食聚集地晴光商圈，鄰近中山國小捷運站與雙城夜市，鎖定在地居民、上班族及多元商圈客群，開啟「走入街區、貼近生活」新篇章。

黑毛屋雙城店店鋪面積約53坪，設有50席座位，主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋與摩滋鍋四大經典日式鍋物，及現正熱銷的夏季限定番茄鍋，皆由日本職人匠心研發，呈現正統日式風味。營業時間延長至晚間11點，滿足多元用餐時段需求，讓晚下班的上班族與夜間饕客在一天的尾聲，品味一鍋暖心好味。

肉品陣容涵蓋多樣部位的日本A5和牛、西班牙伊比利豬，以及今年獨家引進、以天然方式飼養的PURE RARE芬蘭豬，380元起即可享受純淨風味與滿滿安心。同時推出不到500元即可品味日本A5和牛的切落火山壽喜燒套餐，兼具高品質與高CP值，滿足現代消費者對健康與美味的雙重追求。

為慶祝雙城店開幕，8月14日至20日期間，凡追蹤黑毛屋官方Instagram並出示給門店人員，即贈價值120元的PURE RARE芬蘭豬五花一份！接著從8月21日到10月20日，凡雙城店將分階段贈送馬茲瑞拉起司和芬蘭PURE RARE豬梅花，讓饕客吃得開心又滿足。

商品推薦