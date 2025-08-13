復刻米蘭魂！FRASSI午間套餐重現經典 每週五、六限定開吃

追隨FRASSI餐廳主廚 Iacopo Frassi多年的粉絲，應該都對他當年任職台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto時的午間套餐記憶猶新；不過由於FRASSI餐廳過去只供應晚餐，因此午餐回憶無從再重現。現在好消息來了，FRASSI餐廳即日起於每週五與週六，恢復午餐餐期，午間套餐每人每套2,880元＋10%；在飲品Pairing方面，定價也相當友善，Wine pairing（3杯）980 元＋10%；精彩的Non-alcohol pairing（3杯）680元＋10%，建議千萬不要錯過。

不同於晚餐套餐的當代摩登風格，Iacopo Frassi主廚以「I GRANDI CLASSICI ITALIANI」為主題，回溯之於主廚影響深遠的米蘭風味，向經典向義大利料理致敬。首道開胃菜「鰹魚、煙燻茄子、鯷魚露」，以米蘭經典肉丸（Mondeghili）為概念，用鰹魚取代豬絞肉，搭配以鯷魚露與白巴薩米克醋製成的味噌，塔殼內襯稻草煙燻茄子泥，上方綴以搶酥青蔥與橄欖油魚子醬，襯托深海鮮味。

「現流槍烏賊、巴西里、 菊苣」是致敬義大利第一位米其林三星主廚 Gualtiero Marchesi的經典之作「墨魚汁淋醬（Dripping di seppia）」。以傳統技法鐵板技法，炙烤新鮮透抽，上方以蜂蜜與檸檬汁提味，底部則以自製巴西里、蕃茄和墨魚美乃滋，為透抽鮮味延展出更豐富的層次。

「義大利米型麵、番紅花、 牛骨髓」是主廚Iacopo Frassi將十多年前於米蘭燉飯比賽「Best Milanese Risotto」中榮獲冠軍的菜品重新演繹。淘氣的Iacopo Frassi主廚這次用義大利米型麵替代米，以雞高湯為基底，加入熟成 36 個月的帕瑪森起司與牛骨髓，再融入經典元素番紅花，完美承載濃郁風味。

主菜「米蘭式酥炸乾式熟成小牛肉」將經典義大利炸小牛排，以日式風格重新詮釋。將荷蘭小牛肋眼經過一週乾式熟成後，以鼠尾草鹽麴醃製，再裹上鼠尾草澄清奶油酥炸。吃的時候搭配上酸甜爽口的柚子椪醋佐芝麻葉、辛鮮有致的蕃茄與柚子胡椒、以及帶有草本香氣的四季豆與接骨木芥末醬，一旁配上自製煙燻馬鈴薯泥，在外酥內嫩的小牛肋眼之外，進一步層層堆疊出迷人的風味輪廓。

甜點「巧克力、咖啡、香緹」是以來自 19 世紀米蘭特色傳統熱飲「Barbajada」作為創作靈感，將鮮奶油、巧克力與咖啡元素轉化為甜點形式。咖啡千層脆片製成千層派，內層夾入香草與咖啡兩種慕斯，最後點綴香緹冰淇淋，並於桌邊淋上溫熱巧克力醬，吃起來濃郁香滑、層次豐富，令人回味無窮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 FRASSI餐廳於2023年創立，將義式料理的經典與精髓融合法式技法與亞洲文化靈感，呈現獨樹一格的當代義式料理。圖／FRASSI餐廳提供 首道開胃菜「鰹魚、煙燻茄子、鯷魚露」。圖／FRASSI餐廳提供 現流槍烏賊、巴西里、 菊苣。圖／FRASSI餐廳提供 甜點「巧克力、咖啡、香緹」。圖／FRASSI餐廳提供 義大利米型麵、番紅花、 牛骨髓。圖／FRASSI餐廳提供 主菜「米蘭式酥炸乾式熟成小牛肉」。圖／FRASSI餐廳提供

商品推薦