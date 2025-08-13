台中新光三越拚復業 全館全面盤點更新以「新店誕生規格」重啟

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台中中港店力拚9月底復業。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店力拚9月底復業。圖／新光三越提供

台中七期最熱鬧的地標，新光三越台中中港店經過二月氣爆事件後熄燈了半年，而肩負數千人生計的新光三越為了力拚9月底復業，以安全為最高的考量，目前依規進行相關工程作業，投注超過3,000人次以上人力，提高效能穩定推進，就是希望大家熟悉的台中中港店能夠早日與民眾重聚。

新光三越指出，在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業工程，所有作業均以安全為第一優先原則。

同時，針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，以及優化提升安全性，包含六大系統管理(電力系統、消防系統、廚房系統、弱電、天然氣系統與給排汙水系統)與七大安全設備(高低壓設備、警報/滅火/避難排煙設備、排油煙處理設備、空調/電力/照明自動控制設備、天然氣安全遮斷及偵漏設備、給排水幫浦設備，電梯/電扶梯設備)。

新光三越強調，檢視不限於受損樓層而是全館，全面盤點軟硬體設備更新提升，以開設新店舖的嚴謹態度重新打造，希望提供市民、消費者、廠商和所有從業人員安全無虞的環境，務必在復業時呈現更好的台中中港店。

