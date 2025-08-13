快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

7-ELEVEN跨界攜手「吉伊卡哇」！推8款造型鮮食包裝、躍上CITY CAFE主題杯

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN超強跨界美味聯萌大明星「吉伊卡哇」，8月20日起推出全新指定鮮食包裝、CITY CAFE主題杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超強跨界美味聯萌大明星「吉伊卡哇」，8月20日起推出全新指定鮮食包裝、CITY CAFE主題杯。圖／7-ELEVEN提供

吉伊卡哇與朋友們出現在7-ELEVEN啦！7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包等獨家限定包裝及CITY CAFE主題杯，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上設計包裝，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮。

7-ELEVEN藉由創新變化「肖像包裝」提升商品賣力，積極打造吸睛的視覺與美好的味覺雙重享受，自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，共8款有著「吉伊卡哇」系列包裝造型的鮮食商品，同時CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款與特大杯4款，也有8款不同設計變化，並自8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任1杯，即贈吉伊卡哇糖霜餅乾1片（數量有限，依各門市現場貨量，贈完為止）。

本次「美味聯萌大明星」共有鹹食和甜點兩大類型，讓粉絲們24小時都能在超商找到適合自己的各種限定包裝美味商品。7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝，其中主角吉伊卡哇躍上每年熱銷超過百萬顆的「石安牧場溏心蛋飯糰」帶來日式炊飯和溏心蛋的經典美味，另一款人氣熱賣商品「炙燒明太子鮭魚飯糰」則能發現到小八貓的身影；兔兔和小桃鼠也一起出沒在口感層次十足的「起司鮭魚炒飯飯糰」、「炙烤燻腸飯糰」，還有冷凍米漢堡「TOMMI黑松露海鮮起司米漢堡」豐富的口味變化與三個角色包裝，不僅可愛更帶來幸福的飽足感。

甜點部分，麵包新品「雙餡奶霜麵包」嚴選品質極佳的紐西蘭奶油搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。7-ELEVEN將吉伊卡哇大頭造型烙印在銅鑼燒和奶皇包外觀，「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗；「奶皇包」外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡則充滿香甜的奶香和蛋香。

「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。圖／7-ELEVEN提供
「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。圖／7-ELEVEN提供
吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上7-ELEVEN圓形飯糰設計包裝，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮。圖／7-ELEVEN提供
吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上7-ELEVEN圓形飯糰設計包裝，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮。圖／7-ELEVEN提供
自8月20日起於7-ELEVEN購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任1杯，即贈吉伊卡哇糖霜餅乾1片（數量有限，依各門市現場貨量，贈完為止）。圖／7-ELEVEN提供
自8月20日起於7-ELEVEN購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任1杯，即贈吉伊卡哇糖霜餅乾1片（數量有限，依各門市現場貨量，贈完為止）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上7-ELEVEN圓形飯糰設計包裝，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮。圖／7-ELEVEN提供
吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上7-ELEVEN圓形飯糰設計包裝，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。圖／7-ELEVEN提供
「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN麵包新品「雙餡奶霜麵包」嚴選品質極佳的紐西蘭奶油搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN麵包新品「雙餡奶霜麵包」嚴選品質極佳的紐西蘭奶油搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN本次「美味聯萌大明星」共有鹹食和甜點兩大類型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN本次「美味聯萌大明星」共有鹹食和甜點兩大類型。圖／7-ELEVEN提供

麵包 飯糰 吉伊卡哇

延伸閱讀

一頭亂髮也可愛！艾瑪史東「瘋癲時尚」氣場全開 粉絲看了封面卻直搖頭：一團糟

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

三星堆文創商品酷 外國遊客「碼上」退稅帶走

室溫下如何延長麵包保鮮期？專家建議遠離廚房2種電器

相關新聞

台中新光三越拚復業 全館全面盤點更新以「新店誕生規格」重啟

台中七期最熱鬧的地標，新光三越台中中港店經過二月氣爆事件後熄燈了半年，而肩負數千人生計的新光三越為了力拚9月底復業，以安...

7-ELEVEN跨界攜手「吉伊卡哇」！推8款造型鮮食包裝、躍上CITY CAFE主題杯

吉伊卡哇與朋友們出現在7-ELEVEN啦！7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包等獨家...

江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場

闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將...

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯...

萊爾富Hi café限時推「翻轉咖啡運」！68款飲品挑戰最低「2杯1元」

為了讓大家在炎熱的夏季也能享受幸運降臨的歡樂，萊爾富Hi café即日起至9月9日限時推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2...

7-ELEVEN 跨界聯萌「吉伊卡哇」八款造型鮮食、躍上 CITY CAFE 主題杯

統一超（2912）7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包、飲品等獨家限定包裝及CITY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。