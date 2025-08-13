快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江蕙身穿一套SHIATZY CHEN的金蔥透膚刺繡禮服，帶來聽覺與視覺的雙重感動。圖／寬宏藝術提供
江蕙身穿一套SHIATZY CHEN的金蔥透膚刺繡禮服，帶來聽覺與視覺的雙重感動。圖／寬宏藝術提供

闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將在七月、八月連開20場，讓樂迷們聽到感動。同時台上江蕙更披上兩套專屬訂製氣質禮服：「粉膚水墨烏干紗袍」、「金蔥透膚刺繡禮服」皆出自台灣設計師品牌SHIATZY CHEN，從聽覺到視覺、雙重感動。

在台北演唱會中江蕙先後換上兩套訂製服皆為台灣設計師品牌SHIATZY CHEN操刀設計，其中一套「金蔥透膚刺繡禮服」是以維多利亞風格融合中式立領，金蔥透紗並施以參針繡工藝描繪鳶尾花，詩情畫意之外，外袍褪去後內層更展現一襲披覆式開衩透紗禮服，帶出「含苞待放」的婉約寓意。另一套耗時2個月手工打造的「粉膚水墨亮片烏干紗袍」則借鏡18世紀維多利亞時期與東方古代官服的斗篷輪廓，除運用烏干紗裁製結合連袖、蓬袖等設計，更呈現一如「二姊」江蕙的古典之美。

SHIATZY CHEN同時發表了一段專屬訂製氣質禮服的製作影片，鉅細靡遺地包含了胚樣立體剪裁、墨筆揮灑以致縫製繡飾的多道工序片段，帶人一窺台上天后禮服的秘辛，更呈現服裝、女性力量與工藝的多重交織對話。

封麥多年後的江蕙重新登台開唱，並身穿SHIATZY CHEN訂製禮服登上大舞台。圖／寬宏藝術提供
封麥多年後的江蕙重新登台開唱，並身穿SHIATZY CHEN訂製禮服登上大舞台。圖／寬宏藝術提供
擁有參針繡工藝描繪鳶尾花細節的金蔥透膚刺繡禮服。圖／SHIATZY CHEN提供
擁有參針繡工藝描繪鳶尾花細節的金蔥透膚刺繡禮服。圖／SHIATZY CHEN提供
維多利亞風格改良式紗袍的紗面以手工揮毫水墨，並加以金蔥、亮片刺繡。圖／SHIATZY CHEN提供
維多利亞風格改良式紗袍的紗面以手工揮毫水墨，並加以金蔥、亮片刺繡。圖／SHIATZY CHEN提供

設計師 演唱會

延伸閱讀

王宥忻牽手翁承旭現身江蕙演唱會　聽「家後」淚眼對望甜吻放閃

江蕙回歸飆唱23場 吸金13億成歌手天花板

江蕙唱一半！周董、昆凌放閃全被拍 張學友、張惠妹也現身

江蕙心繫楊柳颱風！9縣市停班停課 揪萬人放大絕施魔咒

相關新聞

台中新光三越拚復業 全館全面盤點更新以「新店誕生規格」重啟

台中七期最熱鬧的地標，新光三越台中中港店經過二月氣爆事件後熄燈了半年，而肩負數千人生計的新光三越為了力拚9月底復業，以安...

7-ELEVEN跨界攜手「吉伊卡哇」！推8款造型鮮食包裝、躍上CITY CAFE主題杯

吉伊卡哇與朋友們出現在7-ELEVEN啦！7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包等獨家...

江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場

闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將...

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯...

萊爾富Hi café限時推「翻轉咖啡運」！68款飲品挑戰最低「2杯1元」

為了讓大家在炎熱的夏季也能享受幸運降臨的歡樂，萊爾富Hi café即日起至9月9日限時推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2...

7-ELEVEN 跨界聯萌「吉伊卡哇」八款造型鮮食、躍上 CITY CAFE 主題杯

統一超（2912）7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包、飲品等獨家限定包裝及CITY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。