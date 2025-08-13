聽新聞
江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場
闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將在七月、八月連開20場，讓樂迷們聽到感動。同時台上江蕙更披上兩套專屬訂製氣質禮服：「粉膚水墨烏干紗袍」、「金蔥透膚刺繡禮服」皆出自台灣設計師品牌SHIATZY CHEN，從聽覺到視覺、雙重感動。
在台北演唱會中江蕙先後換上兩套訂製服皆為台灣設計師品牌SHIATZY CHEN操刀設計，其中一套「金蔥透膚刺繡禮服」是以維多利亞風格融合中式立領，金蔥透紗並施以參針繡工藝描繪鳶尾花，詩情畫意之外，外袍褪去後內層更展現一襲披覆式開衩透紗禮服，帶出「含苞待放」的婉約寓意。另一套耗時2個月手工打造的「粉膚水墨亮片烏干紗袍」則借鏡18世紀維多利亞時期與東方古代官服的斗篷輪廓，除運用烏干紗裁製結合連袖、蓬袖等設計，更呈現一如「二姊」江蕙的古典之美。
SHIATZY CHEN同時發表了一段專屬訂製氣質禮服的製作影片，鉅細靡遺地包含了胚樣立體剪裁、墨筆揮灑以致縫製繡飾的多道工序片段，帶人一窺台上天后禮服的秘辛，更呈現服裝、女性力量與工藝的多重交織對話。
