快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
點點心X三麗鷗「大耳狗楊枝甘露燉奶」，168元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「大耳狗楊枝甘露燉奶」，168元。圖／點點心提供

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」，不僅推出「美食盲盒」，還有8款聯名餐點、限量週邊商品同步登場。

本次的聯名活動中，首度推出「點點心X三麗鷗盲抽仔包」，將點點心「豬仔」變身為可食用版的盲盒外盒，開蓋即可獲得隨機出餐的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」，同時擁有開盲盒的樂趣與香甜滋味，每份158元。此外，還有「點點心X三麗鷗櫛瓜鮮蝦餃」、「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」、「肉桂冰火菠蘿油」、「漢頓沁涼氣泡飲」、「大耳狗可爾必思氣泡飲」、「QQ芋圓漢頓燉奶」、「大耳狗楊枝甘露燉奶」，透過色彩搭配、可愛造型或角色插卡，帶來滿滿的卡哇依，每份118～168元。

除了聯名餐點之外，此次聯名並推出4款週邊商品，包括有「MagSafe磁吸氣囊支架（大耳狗喜拿款／人魚漢頓款）」，以港點蒸籠為造型的「多功能搖搖樂鑰匙圈」和可摺疊收納、防水的「聯名野餐墊」。售價149～699元。

活動期間至全台點點心門市用餐，單筆消費含聯名餐點並滿1,000元，即可獲贈「點點心X三麗鷗 大耳狗喜拿／人魚漢頓圖鑑貼紙」1張，還有「點點心X三麗鷗明信片」1張，可持明信片至點點心19家門市領檯壓印蓋章留念，19家門市圖章款式各有不同。點點心會員還可享活動期間累積消費，消費達門檻，就能獲得點點心現金券，最高回饋1,700元。

點點心X三麗鷗「漢頓沁涼氣泡飲」，118元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「漢頓沁涼氣泡飲」，118元。圖／點點心提供
「點點心」今夏攜手三麗鷗明星打造「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」。圖／點點心提供
「點點心」今夏攜手三麗鷗明星打造「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「肉桂冰火菠蘿油」，3入138元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「肉桂冰火菠蘿油」，3入138元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」，2個128元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」，2個128元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「櫛瓜鮮蝦餃」，3入158元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「櫛瓜鮮蝦餃」，3入158元。圖／點點心提供
點點心攜手三麗鷗，推出一系列聯名限量週邊商品。
點點心攜手三麗鷗，推出一系列聯名限量週邊商品。
點點心X三麗鷗「QQ芋圓漢頓燉奶」，168元。
點點心X三麗鷗「QQ芋圓漢頓燉奶」，168元。
點點心X三麗鷗「盲抽豬仔包」，每份158元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「盲抽豬仔包」，每份158元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「大耳狗可爾必思氣泡飲」，138元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗「大耳狗可爾必思氣泡飲」，138元。圖／點點心提供

X 點心

延伸閱讀

吃雞囉！21風味館x台V「灰妲、猫夜凜、赤羽亞矢」聯名活動全品項開箱

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》人魚公主霸氣求婚 平凡上班族奇幻情緣超展開

台北捷運聯名迪士尼、三麗鷗等IP 跨界合作力拚本業轉虧為盈

三麗鷗也穿越？Hello Kitty近距離接觸毛公鼎 限定設計只在這些地方開賣

相關新聞

江蕙演唱會訂製服解密了！SHIATZY CHEN借工藝細節 成就天后完美氣場

闊別多年的「二姊」江蕙近日重新「開麥」，其2025《無．有》巡迴演唱會更於近日展開台北場次。由寬宏藝術舉辦的系列演唱會將...

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯...

萊爾富Hi café限時推「翻轉咖啡運」！68款飲品挑戰最低「2杯1元」

為了讓大家在炎熱的夏季也能享受幸運降臨的歡樂，萊爾富Hi café即日起至9月9日限時推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2...

7-ELEVEN 跨界聯萌「吉伊卡哇」八款造型鮮食、躍上 CITY CAFE 主題杯

統一超（2912）7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包、飲品等獨家限定包裝及CITY...

迄今最高年份山崎水楢桶！三得利2025年3款限量威士忌 台灣售價曝光

日本威士忌先驅三得利，即日起推出三款2025年備受矚目的限量佳釀——「山崎 25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」、「山崎18...

「500甜｜甜點派對」周五到周日起跑 眾多品牌推好康優惠快來搶！

本周末一起來「一口療癒吧」！由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」將於8月15日正式揭曉，8月15～17日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。