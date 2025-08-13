點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」，不僅推出「美食盲盒」，還有8款聯名餐點、限量週邊商品同步登場。

本次的聯名活動中，首度推出「點點心X三麗鷗盲抽豬仔包」，將點點心「豬仔」變身為可食用版的盲盒外盒，開蓋即可獲得隨機出餐的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」，同時擁有開盲盒的樂趣與香甜滋味，每份158元。此外，還有「點點心X三麗鷗櫛瓜鮮蝦餃」、「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」、「肉桂冰火菠蘿油」、「漢頓沁涼氣泡飲」、「大耳狗可爾必思氣泡飲」、「QQ芋圓漢頓燉奶」、「大耳狗楊枝甘露燉奶」，透過色彩搭配、可愛造型或角色插卡，帶來滿滿的卡哇依，每份118～168元。

除了聯名餐點之外，此次聯名並推出4款週邊商品，包括有「MagSafe磁吸氣囊支架（大耳狗喜拿款／人魚漢頓款）」，以港點蒸籠為造型的「多功能搖搖樂鑰匙圈」和可摺疊收納、防水的「聯名野餐墊」。售價149～699元。

活動期間至全台點點心門市用餐，單筆消費含聯名餐點並滿1,000元，即可獲贈「點點心X三麗鷗 大耳狗喜拿／人魚漢頓圖鑑貼紙」1張，還有「點點心X三麗鷗明信片」1張，可持明信片至點點心19家門市領檯壓印蓋章留念，19家門市圖章款式各有不同。點點心會員還可享活動期間累積消費，消費達門檻，就能獲得點點心現金券，最高回饋1,700元。 點點心X三麗鷗「漢頓沁涼氣泡飲」，118元。圖／點點心提供 「點點心」今夏攜手三麗鷗明星打造「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」。圖／點點心提供 點點心X三麗鷗「肉桂冰火菠蘿油」，3入138元。圖／點點心提供 點點心X三麗鷗「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」，2個128元。圖／點點心提供 點點心X三麗鷗「櫛瓜鮮蝦餃」，3入158元。圖／點點心提供 點點心攜手三麗鷗，推出一系列聯名限量週邊商品。 點點心X三麗鷗「QQ芋圓漢頓燉奶」，168元。 點點心X三麗鷗「盲抽豬仔包」，每份158元。圖／點點心提供 點點心X三麗鷗「大耳狗可爾必思氣泡飲」，138元。圖／點點心提供

