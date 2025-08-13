萊爾富Hi café限時推「翻轉咖啡運」！68款飲品挑戰最低「2杯1元」

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富Hi-Life VIP APP會員凡購買任1杯「漂浮冰淇淋系列飲品」，結帳時報會員即獲得1枚印章，單筆可累贈；集滿10枚可兌換「漂浮恐龍巧克力歐蕾」1杯。圖／萊爾富提供
為了讓大家在炎熱的夏季也能享受幸運降臨的歡樂，萊爾富Hi café即日起至9月9日限時推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2杯指定中杯或大杯飲品（不限冰熱）就能翻牌試手氣，有機會翻出最低「2杯只要1元」的驚喜優惠，還有39折、49折、85折等多重折扣等你翻出來。

此次活動多達68款人氣飲品參與翻轉行列，包括簡約系的經典美式、濃郁系的香醇拿鐵，以及茶香迷人的「台茶18紅玉茶拿鐵」、「凍頂烏龍茶拿鐵」，愛嘗鮮者則推薦「芋泥西米露奶茶」、「蜂蜜拿鐵」。

除了翻牌咖啡運，Hi café這次還推出夢幻感滿分的「漂浮冰淇淋系列飲品」，即日起至9月9日限時登場，8款濃郁系飲品，全品項「漂浮價」只要65元，是女孩夏日的甜點系必喝推薦。「漂浮冰淇淋系列飲品」不適用於「翻轉咖啡運」折扣活動。

首先登場的是有戀愛感的「漂浮香草奶茶」，以台茶18號紅茶搭配杜老爺香草冰淇淋，茶香與奶香交織出優雅的幸福味道；「漂浮巧克力奶茶」使用美祿巧克力冰淇淋打造出濃郁滑順口感，一口就像被擁抱；「漂浮恐龍摩卡咖啡」、「漂浮恐龍冰沙」加上厚厚一層可可粉，視覺與味蕾一次被療癒；清爽派則不可錯過「漂浮海鹽美式」，海鹽美式搭配杜老爺香草冰淇淋，散發堅果與鹹甜風味。

Hi-Life VIP APP會員凡購買任1杯「漂浮冰淇淋系列飲品」，結帳時報會員即可獲得1枚印章，單筆可累贈。集滿10枚可兌換「漂浮恐龍巧克力歐蕾」1杯，印章將於結帳後48小時內自動匯入APP，更多詳情請見 Hi-Life VIP APP。

