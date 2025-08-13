7-ELEVEN 跨界聯萌「吉伊卡哇」八款造型鮮食、躍上 CITY CAFE 主題杯
統一超（2912）7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包、飲品等獨家限定包裝及CITY CAFE主題杯，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等萌萌角色躍上設計包裝，既吸睛又美味，勢必引爆一波邊吃邊蒐集熱潮，期望帶動相關類別業績成長。
7-ELEVEN藉由創新變化「肖像包裝」提升商品賣力，自8月20日起全新企劃「美味聯萌大明星」主題，共8款有著「吉伊卡哇」系列包裝造型的美味鮮食商品，同時CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款與特大杯4款，也有8款不同設計變化，並自8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任1杯，即贈吉伊卡哇糖霜餅乾1片(數量有限，依各門市現場貨量，贈完為止)。
本次「美味聯萌大明星」共有鹹食和甜點兩大類型，讓粉絲們24小時都能在超商找到適合自己的各種限定包裝美味商品。7-ELEVEN瞄準深獲年輕女性客層喜愛的圓形飯糰，全新開發四款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝，其中主角吉伊卡哇躍上每年熱銷超過百萬顆的「石安牧場溏心蛋飯糰」帶來日式炊飯和溏心蛋的經典美味，另一款人氣熱賣商品「炙燒明太子鮭魚飯糰」則能發現到小八貓的身影！兔兔和小桃鼠也一起出沒在口感層次十足的「起司鮭魚炒飯飯糰」、「炙烤燻腸飯糰」，還有冷凍米漢堡「TOMMI黑松露海鮮起司米漢堡」豐富的口味變化與三隻角色包裝，不僅可愛更帶來幸福的飽足感。
甜點部分，麵包新品「雙餡奶霜麵包」嚴選品質極佳的紐西蘭奶油搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。7-ELEVEN將吉伊卡哇大頭造型烙印在銅鑼燒和奶皇包外觀，「卡士達銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。「奶皇包」外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡則充滿香甜的奶香和蛋香，療癒又美味。
