迄今最高年份山崎水楢桶！三得利2025年3款限量威士忌 台灣售價曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
三得利推出三款2025年備受矚目的限量佳釀——「山崎18年單一麥芽日本威士忌水楢桶」（右起）、「山崎25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」，以及「白州18年單一麥芽日本威士忌泥煤麥芽」。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本威士忌先驅三得利，即日起推出三款2025年備受矚目的限量佳釀——「山崎 25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」、「山崎18年單一麥芽日本威士忌水楢桶」，以及「白州 18年單一麥芽日本威士忌泥煤麥芽」，以精緻工藝與歲月淬鍊交織出豐富的風味底蘊。

「山崎 25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」是山崎蒸餾廠迄今最高年份的水楢桶單一麥芽威士忌，琥珀色酒液散發杏桃、可可與肉豆蔻交織的香氣，入口伴隨著濃郁的苦甜辛香，層層綻放香橙果韻與奶油的細膩口感；尾韻則以水楢木特有的東方木質氣息悠然收尾，展現細緻優雅的日式韻味。

在酒標設計方面，「山崎 25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」表層以描繪山崎蒸餾廠周圍潺潺川流的意象覆蓋，底層則以水楢木紋揉合和紙紋理，並於背面印上山崎蒸餾廠描繪圖，將風土與日本匠藝之美凝聚於方寸之間。瓶身封口以特製紙模精心包覆，並以金色細繩繫結，象徵日本傳統文化中「包む（包覆）」與「結ぶ（結綁）」的意涵。外盒則以日本水楢木打造，承襲傳統木作工藝手工組裝而成，細膩構築出日式匠心精神交融的極致之美。

「山崎18年單一麥芽日本威士忌水楢桶」酒液則呈現迷人的紅琥珀色，香氣融合深色櫻桃與熟成水蜜桃的甜美，並交織肉桂與小荳蔻的辛香；入口則帶來辛辣橙子與杏桃的風味，點綴細膩的日本香料。尾韻綿延悠長，丁香、檀香與乾椰子的氣息悠然浮現，最終化作水楢桶特有的線香餘韻，留下深刻的東方禪意。

酒標選用未經漂白、保留自然纖維色澤的和紙，隱隱透出水楢木獨有的自然紋理；外盒同樣以水楢木製成，採用日本傳統「嵌合」工藝（Locking）製作，巧妙以榫接結構無釘組合，展現三得利對工藝的極致講究。

「白州 18年單一麥芽日本威士忌泥煤麥芽」在四季變化鮮明的山梨縣長時間熟成超過18年，金黃琥珀色澤的酒液，香氣中帶有鼠尾草的淡雅草本氣息，伴隨清新自然的綠蘋果與鳳梨的果香，入口時柔和的泥煤煙燻緩緩展開，層層釋放出葡萄柚的清香與蜂蜜的甜潤；尾韻則帶有白州威士忌獨有的清新煙燻風味與柑橘香氣。

酒標選用帶有纖維紋理的和紙，細膩勾勒出白州蒸餾廠坐落於南阿爾卑斯山麓，被鬱鬱森林所環抱的自然靜謐。外盒則選用白蠟木打造，並同樣採用日本傳統「嵌合」工藝（Locking）手工組合而成，融合自然意象與匠藝之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白州18年單一麥芽日本威士忌泥煤麥芽，台灣建議售價39,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山崎18年單一麥芽日本威士忌水楢桶，台灣建議售價52,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山崎25年單一麥芽日本威士忌水楢桶，台灣建議售價21萬6,000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
