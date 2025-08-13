「500甜｜甜點派對」周五到周日起跑 眾多品牌推好康優惠快來搶！

本周末一起來「一口療癒吧」！由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」將於8月15日正式揭曉，8月15～17日在BELLAVITA寶麗廣塲B1同步舉辦「500甜｜甜點派對」，邀請眾多當紅甜點名店、酒吧、咖啡與互動體驗攤位共襄盛舉，也攜手眾多合作夥伴，讓「500甜｜甜點派對」好吃好玩又好拍，還有許多好康可以參加。

指定用酒麥卡倫、指定用車雪鐵龍

第一屆「500甜」由《500輯》主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，繼引領威士忌餐食佐搭新篇章、創新詮釋台灣年節團圓餐桌後，持續深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向與 Fine Dining 概念一脈相承的「盤式甜點」，細膩剖析威士忌佐搭之道，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。活動現場年滿18歲以上，現場加入麥卡倫Line官方帳號並同意理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

指定用車為「甜點探索最佳拍檔」的雪鐵龍CITROËN BERLINGO 布丁狗，以獨具一格的 CITROËN OLI 未來感車身與靈活機能空間現身現場，不僅外型可愛吸睛、車內空間寬敞機能十足，更象徵著隨時準備好載著你去尋找生活中的小確幸。現場與CITROËN BERLINGO布丁狗合影並上傳社群平台，標註 #Citroen #Berlingo即贈「CITROËNBERLINGO布丁狗 X法朋 限量聯名甜點」

500甜指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗。圖／雪鐵龍提供

指定手機三星 Galaxy、合作夥伴日立與福樂

500甜指定手機｜三星 Galaxy系列。圖／三星提供

「500甜」指定手機為三星 Galaxy Z 新機，三星全新一代 Galaxy Z Fold7 與 Z Flip7 ，以「史上最輕薄摺疊機」之姿現身，外型美型、內在升級，一機在手即可多工切換、AI 協作，讓創作靈感在指尖延展，現場到「三星 Galaxy體驗店」完成體驗星級功能體驗，再享多重好禮。且購買500甜門票，或聯名禮盒套票，還有機會抽中三星Galaxy Z Fold7 或 Z Flip7。

500甜合作夥伴｜日立Hitachi。圖／三星提供

合作夥伴為HITACHI，在500甜點派對上日立全能料理爐與洗碗機將攜手亮相，為您帶來前所未有的廚房革新與甜點饗宴，勾勒輕鬆烹調生活。8月16與17日下午更將邀請「厭世甜點店」的拿拿摳現身實演，只要有現場互動，有機會品嘗到拿拿摳的親手製作甜點。

500甜合作夥伴｜福樂。圖／500甜提供

優格領導品牌「福樂」攜手人氣甜點名店「某某甜點 Quelques Patisseries」，聯名推出期間限定甜點《藍莓優格聖多諾黑》，將「福樂頂級鮮奶優酪」巧妙融合經典法式工藝，帶來健康與美味兼具的創新享受。

眾多贊助夥伴齊聚 體驗台灣甜點心魅力

500甜贊助夥伴｜Feeling18巧克力工坊。圖／Feeling18巧克力工坊提供

更多贊助夥伴包括南投埔里的甜點品牌「Feeling18巧克力工坊」，現場推出甜點直送到你家，於Feeling18快閃櫃單筆消費金額滿1,000元整即可享宅配免運。吃甜點也得要搭配「Cheers氣泡水」，今年夏天水蜜桃新品登場，攤位免費試喝，每天首200位進入「500甜｜甜點派對」的民眾，就送Cheers氣泡水。

500甜贊助夥伴｜Cheers氣泡水。圖／500甜提供

500甜贊助夥伴｜月之戀人。圖／月之戀人提供

來自台中的洋菓子專賣品牌「月之戀人」，堅持甜點為平民百姓見證的幸福美味，於甜點派對的櫃位現場透過官網下單，輸入指定折扣碼，單筆訂單折扣後滿1,500元，再享額外 9 折優惠。由高大鮮乳打造的全新品牌「牧質調」，搶先發售無糖鮮奶優格與牧質調鮮乳，現場追蹤按讚社群，立即獲得小優格杯（限量贈送）。

500甜贊助夥伴｜牧質調。圖／牧質調提供

500甜贊助夥伴｜滋粒冰菓室。圖／滋粒冰菓室提供

由滋立旗下專為年輕世代打造的甜品品牌「滋粒冰菓室」，讓冰品不只消暑，更能成為日常滋養的一部分，現場現場加入官方Line，即贈漢方草本養生茶包（口味隨機）。由臺中市政府、工商發展投資策進會舉辦的「臺中市十大伴手禮」票選活動，特別由2025臺中市十大伴手禮首獎店家「鴻鼎菓子」出攤，單筆消費滿799元並加入官方LINE好友，贈「提袋袋裝曲奇*1袋」（口味隨機，數量有限贈完為止）。

500甜贊助夥伴｜臺中市十大伴手禮（鴻鼎菓子）。圖／鴻鼎菓子提供

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

