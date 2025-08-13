快訊

雙層巴士暢遊倫敦！Burberry全新形象Back to the City演繹騎士精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry發表了Back to the City形象視覺，透過雙層觀光巴士場景，宛如重遊經典倫敦地標。圖／Burberry提供
英國是台灣不少人求學的重要歐洲國家，連帶倫敦更是一種英式生活風格的經典印象。Burberry發表了Back to the City的形象廣告與推薦單品，影像透過雙層復古觀光巴士為引，重遊英倫之餘，更呈現了2025秋冬服裝、包款和配件推薦。

Burberry創意總監Daniel Lee表示：「可以把它想像成一場對這座非凡城市的導覽之旅，也是對倫敦著名的天際線、美麗建築，以及選擇倫敦作為家園的人們致敬。」對初次到訪倫敦的觀光客而言，雙層觀光巴士過去以成立於1908年的9號線與15號線最為知名，現今雖已改換為綠、紅、藍三條線路，但紅色的雙層巴士依然是無數倫敦遊客的經典記憶。形象影片從國家美術館（National Gallery）出發，途經倫敦眼（London Eye）與特拉法加廣場（Trafalgar Square）等地標，仿佛也讓全世界「散落」各地的「倫敦客」、Back to the City（London）。

本系列服裝從Burberry的檔案資料庫中重新出發，帶來包含輕盈披肩、戰地夾克與皮革飛行員外套等新品，尤其全新版型輪廓的Fitzrovia風衣更是在英國當地製造。絲質混紡長褲、丹寧牛仔褲與羊毛蘇格蘭裙皆選用輕盈保暖的羊毛與喀什米爾，並融入Burberry的經典格紋、英式氣息鮮明。Strand、Highlands等包款紛紛推出新樣式，前者結合絎縫設計，後者則帶來運用戰馬騎士圖騰的柔軟皮革肩背包，又或是精紡格紋塗層的保齡球包，為造型賦予新意。

Burberry文化中重要的騎士精神並在配件中以多元呈現，像是融合馬術風格的Cavalier靴款，又或是使用琺瑯飾牌與戰馬騎士圖騰的Cadet跟款、厚底Rogue皮革款，體現一種迎向挑戰的形而上姿態，一如在長年多雨的倫敦城中，人們始終衣著光鮮亮麗、逆風前行。

Burberry長版Gabardine Fitzrovia貝殼米色風衣，99,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色橡膠Marsh標記高筒靴，26,500元。圖／Burberry提供
Burberry蒼翠色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
Burberry粉白色多色菱形格紋羊毛混紡套頭衫，44,900元。圖／Burberry提供
Burberry發表了Back to the City形象視覺，透過雙層觀光巴士場景，宛如重遊經典倫敦地標。圖／Burberry提供
Burberry沙色Highlands肩背包，59,000元。圖／Burberry提供
