壽司郎×葬送的芙利蓮「4款餐點＋23款週邊」登場！還有寶箱怪合照區
「壽司郎」今夏與超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》攜手，自8月18日至9月14日期間，推出為期27天的聯名活動，共計將推出4款限定餐點，並隨餐附贈角色插卡。尺外，壽司郎也將推出「盲袋壓克力立牌」、「旅行冷水瓶」、盲袋大貼紙」等一系列週邊，還有主題門市、社群任務等活動，讓芙利蓮陪伴夥伴走上回憶之旅。
本次推出的4款主題餐點，皆是蘊含著角色的情感與故事，包括「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」、「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，讓粉絲在品嚐的過程中，感受芙利蓮與夥伴們的羈絆，每份售價60～120元，並隨餐附贈對應的「角色插卡」1張，送完為止。
活動期間，也將推出一系列週邊產品。8月18日起，將推出第一波「盲袋壓克力立牌」，共計有芙利蓮、欣梅爾、艾冉、海塔、阿烏拉等5款。第二波「盲袋壓克力立牌」則將於9月1日起登場，共計有芙利蓮、費倫、修塔爾克、寶箱怪、芙利蓮與欣梅爾等5款造型。活動期間凡於全台壽司郎內用消費滿500元，即可以250元加購1個、消費滿1,000元可以500元加購2個，最多加購2個，每波各限量20,000個。
另外，8月25日起，將推出「旅行冷水瓶」，共有3款不同造型。單筆消費滿500元即可以150元加購1個，消費滿1,000元可以300元加購2個，最多加購2個，可指定款式，全台限量15,000個。9月8日起推出「盲袋大貼紙」10款，每款貼紙皆呈現了動畫中溫馨感人、餘韻悠長或搞笑逗趣的經典場景。門市內用消費滿700元即贈送1張，消費滿1,400元贈送2張，最多贈送2張，隨機出貨，全台限量70,000張。
本次活動期間，壽司郎同步於6家門市打造「葬送的芙莉蓮主題店」，包含台北中華路店、台北永春店、台中新時代店、台南西門路店、高雄義享天地店、高雄夢時代店，營造佈滿冒險氣息與魔法細節。台北中華路店更設有「寶箱怪拍照區」，重現芙莉蓮被吞入的有趣場景，讓粉絲拍照打卡。
8月18日至9月14日期間，壽司郎也推出滿額線上抽獎活動，有機會獲得「葬送的芙利蓮」限量週邊商品；9月1日至9月14日，則有線上互動抽獎，有機會獲得「壽司郎餐券500元」。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言