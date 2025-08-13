壽司郎×葬送的芙利蓮「4款餐點＋23款週邊」登場！還有寶箱怪合照區

「壽司郎」今夏與超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》攜手，自8月18日至9月14日期間，推出為期27天的聯名活動，共計將推出4款限定餐點，並隨餐附贈角色插卡。尺外，壽司郎也將推出「盲袋壓克力立牌」、「旅行冷水瓶」、盲袋大貼紙」等一系列週邊，還有主題門市、社群任務等活動，讓芙利蓮陪伴夥伴走上回憶之旅。

本次推出的4款主題餐點，皆是蘊含著角色的情感與故事，包括「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」、「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，讓粉絲在品嚐的過程中，感受芙利蓮與夥伴們的羈絆，每份售價60～120元，並隨餐附贈對應的「角色插卡」1張，送完為止。

活動期間，也將推出一系列週邊產品。8月18日起，將推出第一波「盲袋壓克力立牌」，共計有芙利蓮、欣梅爾、艾冉、海塔、阿烏拉等5款。第二波「盲袋壓克力立牌」則將於9月1日起登場，共計有芙利蓮、費倫、修塔爾克、寶箱怪、芙利蓮與欣梅爾等5款造型。活動期間凡於全台壽司郎內用消費滿500元，即可以250元加購1個、消費滿1,000元可以500元加購2個，最多加購2個，每波各限量20,000個。

另外，8月25日起，將推出「旅行冷水瓶」，共有3款不同造型。單筆消費滿500元即可以150元加購1個，消費滿1,000元可以300元加購2個，最多加購2個，可指定款式，全台限量15,000個。9月8日起推出「盲袋大貼紙」10款，每款貼紙皆呈現了動畫中溫馨感人、餘韻悠長或搞笑逗趣的經典場景。門市內用消費滿700元即贈送1張，消費滿1,400元贈送2張，最多贈送2張，隨機出貨，全台限量70,000張。

本次活動期間，壽司郎同步於6家門市打造「葬送的芙莉蓮主題店」，包含台北中華路店、台北永春店、台中新時代店、台南西門路店、高雄義享天地店、高雄夢時代店，營造佈滿冒險氣息與魔法細節。台北中華路店更設有「寶箱怪拍照區」，重現芙莉蓮被吞入的有趣場景，讓粉絲拍照打卡。

8月18日至9月14日期間，壽司郎也推出滿額線上抽獎活動，有機會獲得「葬送的芙利蓮」限量週邊商品；9月1日至9月14日，則有線上互動抽獎，有機會獲得「壽司郎餐券500元」。 「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」，60元。圖／壽司郎提供 「旅行冷水瓶」芙利蓮&欣梅爾款。滿額加購價150元。圖／壽司郎提供 葬送的芙利蓮「盲袋壓克力立牌」採分批形式登場，共計10款造型。圖／壽司郎提供 分批登場的「盲袋壓克力立牌」，下排5款為第一波，上排5款為第二波。圖／壽司郎提供 葬送的芙利蓮「盲袋大貼紙」共計10款造型。圖／壽司郎提供 「旅行冷水瓶」費倫&修塔爾克款。滿額加購價150元。圖／壽司郎提供 「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」，120元。圖／壽司郎提供 「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」，120元。圖／壽司郎提供 凡點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡 1 張，送完為止。圖／壽司郎提供 「旅行冷水瓶」芙利蓮款。滿額加購價150元。圖／壽司郎提供 「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，60元。圖／壽司郎提供

