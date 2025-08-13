快訊

愛馬仕Barénia香氛變奏新登場 2025秋冬限量珍藏版唇色眼影美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#24 Rose Épure。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#24 Rose Épure。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（HERMÈS）美妝創意總監Gregoris Pyrpylis設計的2025秋冬限量珍藏系列，包括三款唇膏和一款眼影盤組，即將於9月起全球上市；而備受歡迎的Barénia淡香精問世一年後，迎來全新變奏版的Barénia馥郁淡香精，提供100毫升、60毫升、30毫升等多種包裝，還有補充裝和15 毫升便攜型瓶裝。

愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏系列「靈感源自於構圖和設計中兩種最極致、最純粹和最本質的形式：圓與方。它們是愛馬仕美妝每一個物件、每一個創作意圖的起源。我們在本系列中全新呈現它們近乎夜景畫的細膩色澤， 運用難以言喻的半色調，賦予一種視覺幻象。」Gregoris Pyrpylis解釋。

愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy為Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列重新演繹圓與方組合，使圓柱形唇膏管與眼影盤能組合成繽紛多彩的視覺幻象，呼應品牌色彩和構圖無止盡玩轉的初始構想。24 Rose Épure:自然不做作的甜柔粉紅色，為雙唇點綴若有似無的玫瑰木色調輕盈霧面妝感；緞面妝感的55 Rose Mauve為深邃煙燻粉紅色，透著薄紗般的夢幻粉紫；69 Rose Primaire則為霧面妝感的大膽鮮豔洋紅色，引人注目且活力奔放。

Ombres d’Hermès愛馬仕眼影系列四色眼影盤12 Ombres Optiques呈獻四種新色調，其質地和妝感承襲愛馬仕常規系列的優雅特質，從珠光深紫到泛藍灰，從閃爍金到藍、深邃綠，透過反襯色調呈現和諧感。系列色調可搭配Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手常規系列的89 Violet Byzantin、79 Jaune Impérial和91 Vert Écossais指甲油使用。限量版的包裝亦都能隨心換入任何一款常規系列的色款。

Barénia皮革是愛馬仕最珍視的資產，2025年8月25日起上市的Barénia馥郁淡香精，由愛馬仕香水創意總監Christine Nagel構思，希望顛覆其原創作，使 Barénia的原始嗅覺構圖更具深度：在香水原作中以精華形式散發香氣的廣藿香，在Barénia馥郁淡香精中，以原精形式回歸，豐富了香調的表達。Barénia的皮革香氣以蝴蝶百合與神秘果為主調，橡木為整體香氛建構層次，並透過 烘焙凸顯其散發出近似萊姆酒的氣息。柔韌而挺拔的橡木調，構成了馥郁淡香精的主要基調。

Philippe Mouquet設計的瓶身重新演繹此香調的對立和諧感，採用淺琥珀色漸層漆飾色調，使底部變得完全透明，凸顯愛馬仕標誌，在保留靈感源自經典Collier de chien手環的金屬飾片和瓶蓋設計的同時，外包裝盒則以燙印銀標記和紅色H 字樣點綴，表達此香的濃烈與熾熱。

愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#69 Rose Primaire。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#69 Rose Primaire。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2025全新Barénia馥郁淡香精，100ml。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2025全新Barénia馥郁淡香精，100ml。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Ombres d'Hermès四色眼影盤。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Ombres d'Hermès四色眼影盤。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#55 Rose Mauve。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版Rouge Hermès唇膏#55 Rose Mauve。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2025全新Barénia馥郁淡香精，100ml。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2025全新Barénia馥郁淡香精，100ml。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版全系列與可呼應的常規色指甲油。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版全系列與可呼應的常規色指甲油。圖／愛馬仕提供
模特兒演繹愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版。圖／愛馬仕提供
模特兒演繹愛馬仕美妝2025秋冬限量珍藏版。圖／愛馬仕提供

