壽司郎《葬送的芙莉蓮》首次聯名 主題門市、加價購滿額贈一次看

壽司郎今夏攜手超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，推出以「回憶」與「味蕾」為主題的期間限定聯名活動。活動自8月18日（一）起至9月14日（日）為期27天，全台門市將化身充滿魔法與回憶氛圍的用餐空間，讓粉絲在享用壽司美味的同時，也能沉浸於芙莉蓮的故事世界，感受「值得回憶的瞬間」。

壽司郎表示，本次聯名特別打造四款限定餐點，將《葬送的芙莉蓮》角色的情感與故事融入菜色設計，讓粉絲在品嚐美食的同時，彷彿踏上芙莉蓮的旅途，感受她與夥伴之間的深厚羈絆。每款餐點均附有對應的「角色插卡」，完整呈現人物獨特魅力，為用餐體驗增添收藏價值。活動期間，凡點購任一聯名餐點，即可獲得相應角色插卡一張，全台限量發送，送完為止。

壽司郎此次聯名餐點靈感源自《葬送的芙莉蓮》劇中情節，將角色的經典回憶化為餐桌上的美味呈現，包括芙莉蓮在東方嚐到的「肉肉漢堡排」、費倫珍藏的「美好回憶藍莓鬆餅」、修塔爾克記憶中略帶不同風味的「莓果聖代」，以及重現欣梅爾曾享用過的「蛋包飯握壽司」。每道餐點不僅呼應劇中情感片段，也讓粉絲透過味蕾再現角色旅程的溫度與故事感。

壽司郎同步推出多款《葬送的芙莉蓮》限定周邊，邀粉絲與勇者及夥伴們一同展開冒險。活動採波段式加價購及滿額贈方式進行：

8月18日起率先登場的「盲袋壓克力立牌第一彈」共5款，全台限量20,000個，單筆內用消費滿500元可用250元加購1個，滿1,000元可用500元加購2個，隨機出貨，售完為止。

8月25日起推出「旅行冷水瓶」3款，全台限量15,000個，單筆內用消費滿500元可用150元加購1個，滿1,000元可用300元加購2個，可指定款式，數量有限。

9月1日起上市的「盲袋壓克力立牌第二彈」同樣為5款，全台限量20,000個，單筆內用消費滿500元可用250元加購1個，滿1,000元可用500元加購2個，隨機出貨，售完為止。

9月8日起壓軸推出「盲袋大貼紙」10款，圖案重現動畫中的溫馨、感人及趣味場景，全台限量70,000張，單筆內用消費滿700元贈1張，滿1,400元贈2張，隨機贈送，送完為止。

壽司郎並於全台六家門市打造沉浸式主題店，營造充滿冒險氛圍與魔法細節的用餐體驗。參與門市包括台北中華路店、台北永春店、台中新時代店、台南西門路店、高雄義享天地店及高雄夢時代店，店內陳設融入作品經典元素，讓粉絲彷彿置身異世界。

其中，台北中華路店特別規劃「寶箱怪拍照區」，重現劇中芙莉蓮被吞入的趣味場景，成為粉絲必訪打卡熱點。消費者不僅能品味限定餐點與特色周邊，更能在充滿回憶與驚喜的場景中留下專屬紀念，體驗一場視覺與味覺兼具的魔法冒險之旅。 壽司郎《葬送的芙莉蓮》旅行冷水瓶芙莉蓮&欣梅爾款，8月25日起內用消費滿500元，即可以150元加購乙個。壽司郎/提供 壽司郎《葬送的芙莉蓮》與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代。壽司郎/提供

商品推薦